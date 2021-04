Matías Almeyda es una de las personas más queridas por los aficionados del Chivas de Guadalajara. El argentino, de siete finales disputadas como técnico, logró obtener cinco títulos que se encuentran en las vitrinas del club. Asimismo, el ‘Pelado’ siempre ha salido a demostrar su amor por el ‘Rebaño Sagrado’ en diferentes entrevistas para medios mexicanos.

Almeyda no descarta su regreso al Chivas, incluso ha demostrado su amor por el cuadro rojiblanco donde logró el último título de liga que significó la estrella número 12 en el escudo del club mexicano. Asimismo, el ‘Pelado’ respeta el trabajo de Víctor Manuel Vucetich, por lo que espera regresar de una manera natural, cuando el actual entrenador culmine su contrato.

“Primero hay un entrenador, yo tengo contrato acá que me tratan muy bien en San José. En el futbol nunca se sabe cómo termina, todos saben el amor que yo le tengo a Chivas es amor puro. Yo hablo del presente y yo deseo que a Chivas le vaya mejor, que levante, tiene un gran equipo, un gran entrenador, un gran dueño, con el cual tengo contacto. Pero las cosas se tienen que dar de una manera natural, no provocarlas”, mencionó Matías Almeyda para las cámaras de TUDN.

Además, Almeyda habló sobre el trabajo que está haciendo su compatriota Santiago Solari en el América, aunque espera que a Chivas le vaya mejor: “Me gusta Solari, no por el América. Creo que llegó siendo muy criticado, fue parecido a lo mío y no lo habían visto trabajar y ahí está dando fruto el trabajo. Ojalá que a él le vaya bien, pero que a Chivas le vaya mejor”, afirmó.

Por otro lado, el ‘Pelado’ reveló que sigue muy de cerca el trabajo de Eduardo López, quien le llegó a ofrecer mayor regularidad que ningún otro técnico en Chivas. Ahora, el San José Earthquakes sacará a relucir lo mejor del ‘Chofis’.

“Lo veo mejorando, le va a llevar un tiempo porque hace más de un año que no juega, no es fácil cambiarse de liga, de cultura, pero lo veo con un entusiasmo que pocas veces le había visto, lo veo con profesionalismo grande sabe que conmigo lo tiene que hacer, me fijo todos los días lo que pesa, lo que corre, como se alimenta, sabe que puedo llegar a cualquier hora a su casa y sabe que va a jugar, si merece jugar”, finalizó Almeyda.