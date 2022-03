Mazatlán vs. León se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Jornada 11 de la Liga MX 2022 este domingo 20 de marzo en el Estadio El Kraken. Las acciones se disputan a partir de las 21:00 horas en México y 22:00 horas en Perú. El cuadro cañero buscará salir de los últimos lugares. La transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.com.

La Liga MX superó su primera mitad en el torneo local y ahora se empieza a enfocar en los equipos que buscan un lugar en el repechaje del fútbol mexicano. La fecha 11 presenta el duelo entre los panzas verde y cañeros que viven realidades completamente distintas porque León está en la zona de repechaje mientras que Mazatlán está hundido en la tabla general, pero con esperanzas de llegar a la repesca.

Tras un paso pobre a lo largo de este Clausura 2022, Mazatlán quiere culminar de la mejor manera el torneo para buscar un puesto en la repesca del campeonato mexicano para continuar con el sueño de ser campeones en el actual certamen. Luego de tener un cambio en la dirección técnica, por lo que la esperanza en el puerto esta siendo renovada, luego de caer ante Monterrey por 2-1, buscarán ganar ante León en casa y acompañados de su gente.

Mazatlán vs. León: horarios en el mundo

Perú: 10:00 p. m.

Ecuador: 10:00 p. m.

Colombia: 10:00 p. m.

México: 9:00 p. m.

Argentina: 12:00 a. m. (lunes 21 de marzo)

Chile: 12:00 a. m. (lunes 21 de marzo)

Uruguay: 12:00 a. m. (lunes 21 de marzo)

Actualmente, Mazatlán cuenta con 7 unidades conseguidas en 9 partidos jugados que se dividen en 2 victorias, 1 empate y 6 derrotas, asimismo, en la estadística promedian 10 goles y 17 goles, situación que los deja con una diferencia -7 goles.

El conjunto de los panzas verdes del León han poco a poco escalado en la tabla general para empezar a soñar con meterse en puestos de liguilla, pese a la derrota que obtuvieron ante los Tigres el pasado sábado en el Nou Camp.

El equipo de León se mantiene firme en la parte alta de la tabla, siendo el sexto lugar general con 15 puntos obtenidos que han sido resultado de 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas, asimismo, en la estadística suman 9 goles a favor y 10 goles en contra, situación que los deja con una diferencia negativa de -1 gol de diferencia.

Mazatlán y León se han enfrentado en sólo tres ocasiones (2 victorias para la fiera y 1 victoria para Mazatlán) donde la ventaja se inclina a favor del conjunto de los panzas verdes, asimismo, en los goles, es el conjunto del León quién tiene la ventaja con 8 goles marcados por encima de 5 cañeros. Su último enfrentamiento data del Torneo Apertura 2021 en la Jornada 4 donde el León venció en el Nou Camp al Mazatlán por un 3-0.

Mazatlán vs. León: probables alineaciones

Mazatlán: N. Vikonis; N. Díaz, O. Alanís, N. Vidrio, B. Colula; J. Intriago, A. Montaño, R. Meraz; N. Benedetti; M. Sansores, G. Sosa.

León: R. Cota; A. Mosquera, J. Barreiro, G. Kagelmacher, W. Tesillo; J. Rodríguez, S. Colombatto; A. Mena, V. Dávila, E. Hernández; F. Martínez.

