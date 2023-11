Mazatlán vs. Toluca jugarán (EN VIVO, EN DIRECTO Y ONLINE) desde el Estadio El Encanto por una jornada más de la Liga MX 2023. El enfrentamiento, que será clave para el conjunto de los ‘Cañoneros’, dará inicio el viernes desde las 7:00 p.m. hora México (8:00 p.m. hora Perú) y van en transmisión GRATIS por Azteca 7, Fox Sports y ViX Premium. En esta nota de Depor te damos el minuto a minuto más completo con todas las incidencias, estadísticas, goles y tarjetas amarillas y rojas. Entérate aquí de los canales de TV y horarios del partidazo.

¿A qué hora juegan Mazatlán vs. Toluca?

El partido entre Mazatlán vs. Toluca está programado para comenzar a las 7:00 de la noche en México, aunque el horario puede variar según el país en el que te encuentres. En Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 8:00 p.m., mientras que en Argentina, Chile y Uruguay, se prevé que inicie a las 10:00 p.m.

¿Dónde y cómo ver Mazatlán vs. Toluca?

Si estás ansioso por el inicio del partido y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el partido entre Mazatlán vs. Toluca en México a través de las señales de Azteca 7, FOX Sports y Vix Premium. Si te encuentras en Estados Unidos, en cambio, te recomendamos sintonizar FOX Sports USA. No olvides que en Depor podrás encontrar todas las incidencias, como goles, jugadas, alineaciones confirmadas y más.

Últimos 5 partidos de Mazatlán

FECHA LOCAL VS. VISITA 5/11 Necaxa 4-0 Mazatlán 1/11 Mazatlán 3-1 Santos 27/11 Mazatlán 3-0 Querétaro 20/10 Atlas 1-3 Mazatlán 6/10 Mazatlán 1-2 América

Últimos 5 partidos de Toluca

FECHA LOCAL VS. VISITA 5/11 Santos 3-1 Toluca 31/10 Toluca 0-1 Puebla 29/10 Toluca 3-1 San Luis 21/10 León 1-0 Toluca 8/10 Toluca 3-1 Querétaro

Apuestas del Mazatlán vs. Toluca

PARTIDO 1 x 2 Mazatlán vs. Toluca +200 +265 +120

Mazatlán vs. Toluca: alineaciones probables

Mazatlán: H. González; B. Colula, F. Almada, V. Alvarado, J. Díaz; K. Escamilla, E. Bárcen, J. Esquivel, J. Colmán; L. Amarilla; A. Loba.

Mazatlán vs. Toluca se enfrentan por la Liga MX (Vídeo: @TolucaFC)