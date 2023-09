Desde el Estadio Hidalgo en Pachuca, México y Trinidad y Tobago se enfrentarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en un partido clave para la clasificación a la Copa Oro Femenina 2024. Aquí encontrarás información sobre los canales de TV y horarios del partido. El enfrentamiento comenzará a las 7:00 de la tarde (hora local - 8:00 p.m. en Perú) y se transmitirá GRATIS a través de ESPN, Star Plus, ViX y Fútbol Libre para América Latina. Te recomendamos no buscar la señal en Fútbol Libre TV, ya que es una fuente no autorizada. Sigue el minuto a minuto del partido con todos los detalles, incluyendo goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

México vs. Trinidad y Tobago EN VIVO vía ESPN: revisa el horario y cómo ver la Copa Oro Femenina. (Vídeo: @Tuzos).

¿Cómo fue el debut de México en la Copa Oro Femenina?

La selección femenina de México logró una victoria en su primer partido de clasificación para la Copa Oro 2024. En el Estadio Azteca, el equipo local remontó para vencer 2-1 a su contraparte de Puerto Rico. A pesar de que la visita se adelantó con un autogol de Kimberly Rodríguez a los 10 minutos del encuentro, María Sánchez igualó el marcador justo antes del descanso. En la segunda mitad, Scarlett Camberos disparó desde fuera del área y anotó el gol que selló el triunfo 2-1 a favor de México.