No se guardó nada. Considerado desde ya como uno de los mejores fichajes de la temporada en México, Miguel Herrera aseguró este jueves en su presentación como nuevo entrenador de los Tigres UANL que le gustaría ser como el brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, su antecesor en la dirección técnica de los ‘Universitarios’.

“Como dije en algún momento, quiero ser un ‘Tuca’ Ferretti y hoy estoy en la institución que da ese beneficio, que tiene paciencia, que sabe de la exigencia de su público, pero que también sabe tener proyectos. Esperemos quedarnos mucho tiempo acá”, explicó en rueda de prensa.

Herrera reconoció que superar a Ferretti, quien ganó con los Tigres cinco títulos de Liga, una Liga de Campeones de la Concacaf y un subcampeonato en el Mundial de Clubes, será complicado, pero confía en tener la capacidad para mantener el presente ganador del equipo de Monterrey.

“Buscaremos que Tigres sea un equipo equilibrado, que sepa atacar bien y que lo haga con mucha gente, pero cuando no tengamos la pelota la recuperemos lo más pronto posible. Buscaremos un equipo dinámico que siga en el camino de éxito que ha tenido hasta hoy”, añadió el estratega de 53 años.

El antiguo técnico del América dijo que será el 7 de junio cuando se reúna con los jugadores de los Tigres, entre los que destacan el uruguayo Nicolás López y el francés André-Pierre Gignac.

“Sé que es un grupo sano, no hay mucho qué armar. Conforme pase el tiempo pase hablaré con todo el plantel porque es importante escuchar lo que quieren. Van a ser muchas pláticas, más que con los líderes, con todo el grupo. Para mí los 25 o 26 jugadores que tengamos serán importantes para generar competencia interna”, dijo.

Miguel Herrera señaló que en su cabeza no está la posibilidad de pedir muchos fichajes para la plantilla de los Tigres, a la que consideró como una de las mejores de México. “Tuve algunos ofrecimientos de otros equipo que me parecieron no tan atractivos para mí, pero llegó esta propuesta de Tigres y necesitaba esto para regresar”, finalizó.





