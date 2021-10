Miguel Herrera, director técnico de Tigres, habló sobre la final de la Liga de Campeones de Concacaf entre América y Rayados de Monterrey. El popular ‘Piojo’ enfatizó que para el Club América existe una mayor exigencia como pocos equipos de Liga MX. Esta crítica también señala a Santiago Solari que no ha podido ganar títulos con ‘Las Águilas’ en su estadía.

“Hay equipos que te exigen ganar y América es uno de esos, puedes hacer grandes torneos. De 10 torneos llegué a nueve a semifinales y en cuatro a finales y el primero que llegué a cuartos me echaron, hice 32 puntos. Hay equipos muy exigentes y sin duda América es uno, exigen títulos, cuando llegué ahí Benhacker hizo cosas muy importantes, jugó lindo pero no ganó nada y a todos les gustaba, pero si no ganas nada no pasa nada”, destacó el Piojo.

Miguel Herrera también se refirió al partido definitorio para el campeón de Concacaf. Para él, la balanza estaba inclinada con cualquiera de los dos equipos, aunque Rayados de Monterrey se puso adelante con un gol de Rogelio Funes Mori al inicio del encuentro.

“Vi un partido parejo porque al final América terminó encimando al Monterrey y no le saca el empate del milagro, más allá de la jugada polémica que no tiene nada que ver, Monterrey si se mete como se meta (repechaje o directio) va a ser un equipo fuerte, ya América ya está, nadie le va a quitar el liderato, candidatos van a ser, lleva un año sin perder en su casa”, apuntó.

El actual técnico de Tigres también se refirió a lo que se viene el fin de semana cuando enfrenten a Chivas de Guadalajara. Además, espera que puedan regresar al camino de la victoria para mantenerse entre los cuatro equipos que clasifican a la siguiente etapa del certamen.

“No depende de nosotros estar en segundo lugar, si depende de nosotros calificar entre los cuatro primeros, pero todavía falta ganar los seis puntos, obligamos a que Atlas a perder esos juegos para meternos de lleno a ese puesto, pero vamos a hacer todo lo posible para pelear lo mejor que se pueda, ganar contra Chivas y después ganar el último en casa”, destacó.





