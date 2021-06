El nuevo entrenador de Tigres UANL, Miguel Herrera, continúa preparándose para el Apertura 2021 con el conjunto norteño. Hace unos días realizó unas declaraciones acerca del por qué, cuando era DT del América, no metía al jugador colombiano Roger Martínez, quien tuvo pocos minutos con los azulcremas en la temporada pasada.

A través de una entrevista para el medio ‘Adrenalina’, el estratega reveló que la situación nunca estuvo en sus manos y que todo se debía a las órdenes que recibía por parte de la directiva americanista, quienes no se encontraban a gusto con el delantero cafetero.

“No lo puse porque la directiva no quería que lo pusiera porque estaba en venta, porque se peleó con ellos”, afirmó el ‘Piojo’.

Sin embargo, con la llegada de Santiago Solari, Martínez empezó a tener mayor actividad, pero la directiva sigue manteniendo su posición, y aún más con los escándalos que protagonizó fuera de las canchas. Ahora último se le vio en una fiesta donde incumplió los protocolos que tiene la institución para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19) en el plantel.

Debido a esto, los altos mandos del conjunto azulcrema están evaluando la salida del colombiano; no obstante, el equipo que esté interesado en contar con sus servicios deberá abonar la cantidad de 9 millones de dólares que solicitan los directivos del cuadro de Coapa, de lo contrario, el jugador no saldrá por una cifra menor.

Herrera ya piensa en reforzar a Tigres UANL

Miguel Herrera, entrenador de los Tigres UANL mexicanos, dijo este lunes que trabaja en el inicio de la pretemporada para el Apertura 2021 en reforzar la defensa y el ataque de su equipo y en definir la baja de un jugador extranjero.

”Todavía no decidimos bien (el extranjero que causará baja), he tratado de reforzar la parte defensiva y de volantes. Tenemos tres centrales mexicanos de selección, también tenemos en la defensa a (al colombiano Francisco) Meza, veremos qué parte reforzar”, explicó Herrera tras dirigir por primera vez un entrenamiento de los Tigres.

Herrera cuenta con 11 extranjeros en la plantilla de Tigres, los uruguayos Nicolás López y Leonardo Fernández; los colombianos Meza y Luis Quiñones; los argentinos Nahuel Guzmán y Guido Pizarro; el paraguayo Carlos González; el brasileño Rafael Carioca, el ecuatoriano Jordan Sierra y los franceses André-Pierre Gignac y Florian Thauvin.

Por reglamento, Herrera tendrá que dar de baja a uno para asumir con 10 el Apertura 2021.

”Con todos (los extranjeros) he tenido una buena plática, la decisión de la baja la tomaré yo porque así es este trabajo. No he dado de baja a nadie aún”, añadió el seleccionador de México en el Mundial Brasil 2014.

Con información de EFE.

