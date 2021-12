Hay cosas que quedan grabadas en la historia. Miguel Layún se desempeña como jugador de las ‘Águilas’ de América del fútbol mexicano y, a través de sus redes sociales, se animó a compartir un recuerdo de hace más de diez años: una camiseta del Real Madrid que está firmada por el propio Cristiano Ronaldo, y que había perdido hasta hace unos días.

“Estoy feliz porque apareció esta camiseta que había perdido desde la mudanza. Ya al fin puedo respirar porque apareció. La historia es de un América contra Real Madrid, el Bicho venía utilizando el número nueve, pero esa pretemporada ya anunciaba su cambio al número siete tan tradicional que le conocemos”, escribió en sus redes sociales el futbolista de 33 años.

Miguel Layún consiguió la camiseta del conjunto español en un partido amistoso que se suscitó el 5 de agosto del 2010. El Real Madrid se enfrentó al América y se llevó el duelo con un resultado de 3-2. Por el lado del club mexicano, los encargados en anotar fueron Enrique Esqueda y Vicente Sánchez; mientras que, la ‘Casa Blanca’ consiguió la victoria con goles de Sergio Canales, Gonzalo Higuain y Cristiano Ronaldo.

¡ESOS SÍ SON REGALOS! 😍🙌🏽



Miguel Layún presumió en redes asociales su jersey autografiado por Cristiano Ronaldo. En un partido amistoso entre América y Real Madrid, el Bicho le obsequió su playera y después gracias al Chicharito Hernández pudo ser firmada 🔥 pic.twitter.com/zISVLLUeGr — Águilas Monumental (@AguilasMonu) December 27, 2021

El lateral del América le solicitó su camiseta a Cristiano luego de que el partido terminó y el portugués no dudó en entregársela. Cabe destacar que el jugador mexicano decidió guardarla tal y como se la entregó. No obstante, la perdió en una de sus mudanzas y no fue hasta Navidad que la volvió a ver, por lo que decidió revivir esa historia en sus redes.

¿Cómo consiguió el autógrafo de Cristiano?

Miguel Layún recibió la ayuda del ‘Chicharito’ Hernández, ya que el delantero mexicano fue jugador del Real Madrid durante un tiempo. “Mi hermano chicharrón (Chicharito) que me hizo el favor de que me la firmara. Gran regalo de Navidad porque reapareció la camiseta del Bicho”, confesó a través de su Instragram.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.