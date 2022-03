La Selección de México se medirá ante Estados Unidos este 24 de marzo por las Eliminatorias Concacaf y es preciso comparar el nivel futbolístico de las ligas locaales en estos países porque cada vez son más mexicanos que emigran a la MLS. El ex seleccionado Claudio Suárez terminó su carrera en el año 2009 con Chivas USA y contó que existen un crecimiento y esto permite los fichajes de los jugadores.

El popular ‘Emperador’ habló con Mediotiempo y aseguró que los mexicanos ven como la MLS un buen paso para emigrar a Europa y lo califica como alternativa. Además, uno de los beneficios que brinda esta liga es que posee un gran “estilo de vida, seguridad y dinero”.

“Una buena alternativa para los jugadores mexicanos, hay jugadores que ya no entran en planes en México y buscan una segunda oportunidad en la MLS. La MLS ha sido muy selecta, ya no recibe nada más para retirarse, como me pasó a mí, ahora llegan jugadores más jóvenes en buen momento como Rolando Cisneros, que igual no entró en planes para Chivas; jugadores mexicanos que son importantes para las franquicias, como Héctor Herrera al Houston, Pulido a Kansas, Vela en LAFC, Chicharito, jugadores que tienen buenos sueldos, son jugadores franquicia, de otras partes del mundo que siguen llegando, esta liga sigue creciendo cada vez más, son 28 equipos”, mencionó en la entrevista.

También se refirió a la posibilidad de Carlos Salcedo de dejar Tigres y llegar a la MLS, al igual que Héctor Herrera quien ya tiene un contrato para el fin de temporada.

“Son varios factores, aparte del tema económico que es bien pagado, el estilo de vida es diferente, muchos vienen por eso, mi caso fue así, el estilo de vida, para la familia, son muchos factores para venir a los Estados Unidos, a la MLS, el caso de Salcedo, Herrera que está jugando gran nivel en Atlético de Madrid”, dijo.

“Mucha gente pensaría en que se quedara más tiempo, pero viendo su futuro, si le dan un buen contrato en la MLS, el mismo caso de Carlos Vela, que tenía buen nivel para continuar en Europa, aparte de que en lo deportivo ha crecido mucho, el nivel de contratos que la MLS está bien organizada”, indicó.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.