Buenas nuevas en los ‘Rayados’. Aldo De Nigris confirmó que formará parte del cuerpo técnico de Víctor Manuel Vucetich en Monterrey, equipo que tendrá de vuelta al ‘Rey Midas’ después de nueve años. Cabe resaltar, que el DT ya sabe lo que es ganar con los albiazules, ya que sumó dos títulos en los Torneos Apertura 2009 y 2010 del fútbol mexicano y tres Ligas de Campeones de la Concacaf.

“Me invitó Víctor a ser parte del cuerpo técnico, estaremos aportando y todo lo que podamos hacer para el bien de la institución, para tratar de mejorar en todos los aspectos. Muy contento y muy agradecido de que se fije en mi”, mencionó De Nigris tras el empate 3-3 de Raya2 Expansión ante los Venados de Mazatlán en el Gigante de Acero.

Cabe resaltar que Aldo se encontraba dirigiendo su segunda temporada como entrenador del equipo de la Liga de Expansión, tras haber sido auxiliar técnico en el primer equipo durante los primeros procesos de Antonio Mohamed y Javier Aguirre. Ahora, el exdelantero del club albiazul trabajará junto a Sergio Almaguer y Carlos Barra, quienes también acompañarán a Vucetich en su segunda etapa en los ‘Rayados’.

Es necesario mencionar que el menor de la dinastía de los De Nigris coincidió con Víctor Manuel en la época dorada de la institución, donde lograron conquistar dos títulos de Liga MX y tres de la Liga de Campeones de la Concachampions.

La palabra del ‘Rey Midas’

Tras ser oficializado como nuevo director técnico de Monterrey para afrontar una segunda etapa, el entrenador Víctor Manuel Vucetich destacó que era imposible negarse a los ‘Rayados’.

“Imposible decirle que no. Primero porque hay un sentimiento especial, aquí es donde he tenido el mejor pasaje de mi carrera deportiva, en cuatro años se dieron los resultados fenomenales”, reveló el ‘Rey Midas’ en una entrevista para el medio oficial del club.

Asimismo, destacó que pese a la distancia y haber dirigido al Querétaro y Guadalajara, siempre recibió muestras de afecto de parte de la afición regiomontana. “Durante ocho años que no he estado aquí, siempre esas muestras de cariño han sido un regalo, no es fácil que la gente te dé su cariño”, aseveró.





