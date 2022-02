Tras ser eliminados tempranamente en el Mundial de Clubes, Monterrey ya está de regreso en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. Sin embargo, el fracaso en el certamen internacional causó que un gran sector de aficionados de los ‘Rayados’ señale al DT Javier Aguirre como el principal culpable de la caída de los albiazules. No obstante, César Montes, una de las figuras del club, aseguró que todo el plantel respalda al ‘Vasco’.

“Aunque sea obvia la respuesta, créelo que así es, estamos con él, estamos fuertes en todos los sentidos, cerramos filas por lo que se ha hablado, por lo que ha habido en el entorno del equipo. Estamos con él, estamos fuertes para encarar la Liga”, reveló.

El ‘Cachorro’ es consciente y aceptó que no estuvieron a la altura de las expectativas que había en Abu Dhabi para la plantilla albiazul. Asimismo, señaló que todo el grupo es culpable del fracaso, así como todos fueron responsables del título de la Concachampions 2021.

“No tenemos que buscar un culpable, aquí todos somos un equipo, cuando logramos el campeonato ganó el equipo, no el técnico ni Rogelio que metió gol, ahora sucede lo mismo, no se salvó ni Maxi ni yo, no estuvimos a la altura, pero hay que dejarlo en el pasado y enfocarnos en la Liga”, reveló.

Oídos sordos con las declaraciones de Duilio Davino

Por otro lado, el central mexicano se refirió a las palabras de Duilio Davino, quien dijo que todos en el plantel están en una evaluación constante. Pese a ello, el futbolista afirmó que no les mete presión de cara a su regreso al Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

“La declaración no es una presión para nosotros, sabemos que estamos en evaluación semana a semana, inclusive en los entrenamientos y cada uno que pertenece a la institución. No es declaración para meternos presión, ni al técnico, es algo que ya sabemos”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.