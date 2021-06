Ya es oficial. Pensando en su participación en el próximo Apertura 2021, la directiva de Monterrey se puso manos a la obra con los fichajes y finalmente logró concretar el primero de estos. Se trata de Héctor Moreno, defensor mexicano de 33 años, quien llega a los ‘Rayados’ luego de no renovar con el Al-Gharafa y de perder la final de la Liga de Naciones de la Concacaf con el ‘Tri’.

Titular indiscutible con la selección mayor de México, Moreno llega Monterrey con la consigna de mejorar lo hecho por el equipo en el último Clausura, donde fueron eliminados por Santos Laguna en los cuartos de final. Surgido en la cantera de Pumas, el defensor cuenta con una amplía experiencia internacional, entre la que destaca su paso por clubes como el AZ Alkmaar, Espanyol, PSV, Roma y Real Sociedad.

En esta misma línea, vale destacar que el fichaje de Héctor Moreno se da en un momento clave para los ‘Rayados’, que ya no tendrán entre sus filas al argentino Nico Sánchez, capitán del equipo en los últimos años. Si bien es cierto que no se han filtrado los detalles de la operación, medios locales aseguran que el defensor será uno de los mejores pagados de la plantilla.

🤝| Bienvenido de vuelta a México ¡y bienvenido al Club de Futbol Monterrey Rayados, @hectormorenoh! 🤠🇫🇮



A rayar la historia juntos y defender el azul y blanco con mucho orgullo, #EnLaVidaYEnLaCancha ⚽️#ArribaElMonterrey 💙⚪️ — Rayados (@Rayados) June 8, 2021

Moreno y su guiño a Chivas

Cuestionado hace unas semanas por su futuro, llamó -y mucha- la atención la ilusión que tenía Héctor Moreno por el interés que venían mostrando las Chivas de Guadalajara en su persona. Y es que su llegada a Monterrey cayó como un baldazo de agua de fría a muchos hinchas del ‘Rebaño’ que soñaron con su fichaje para el Apertura.

Como bien se recordará, Moreno fue bastante claro en no descartar dicha opción. “Hablando de Chivas, pues obviamente, siempre será un equipo de mucha envergadura, de mucha tradición, de los más seguidos en todo el continente americano, obviamente es ilusionante que puedan pensar en mí, pero de momento no he hablado con nadie’', sentenció en aquel entonces.









Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.