Todos vuelven. Tras un cierre de temporada para el olvido, la directiva de Monterrey comenzó a moverse para planificar lo que será su participación en el torneo Apertura 2021 de la Liga MX. En este sentido, desde España llegó la noticia de que un viejo conocido querría retornar al fútbol mexicano, algo que ha llamado la atención de los hinchas de ‘Rayados’.

¿De quién se trata? Pues nos referimos a nada más y nada menos que a Marcelo Barovero, arquero argentino del Burgos, y figura muy recordada de Monterrey, con quien se coronó campeón de la Copa MX y de la Concachampions hace unos años. Si bien es cierto que los ‘Rayados’ aún no se habrían puesto en contacto con el ‘1′, el jugador ya ha manifestado su intención de volver a México.

“Traté de mantenerme acá. Es un poco difícil, porque ya tengo mis años y no tengo mucho cartel por estas tierras. Si surge la posibilidad de volver a México sería mi intención en estos momentos. Veremos qué depara el futbol”, fueron las palabras de Barovero en una entrevista para ‘El Espectador Deportes’, cuestionado sobre su presente en el Burgos, uno de los ascendidos a la segunda división de España.

En esta misma línea, el popular ‘Trapito’ Barovero reveló que ha conversó con su agente, a quien le expresó su deseo de dejar su actual equipo, con el que aún le queda un año más de contrato. “Hablé con Antonio (Caseli, su representante) para dejar el equipo si me aparece una oferta. Lo importante es que cumplimos el objetivo, dejamos al equipo en una categoría superior, pero todo es incertidumbre y en este momento de mi carrera no me agrada mucho”, agregó.

Sin duda, la noticia de la posible vuelta de Barovero a Monterrey es algo que ilusiona a los hinchas, sobretodo ahora que los aficionados han optado por darle la espalda a Hugo González, cancerbero de los ‘Rayados’, y quien para muchos es el responsable de su mala campaña en la Liguilla MX. No obstante, nada se ha confirmado aún, por lo que todo puede pasar de cara al Apertura 2021.





