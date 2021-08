Polémica en el Torneo Apertura 2021 de la Liga MX. En el transcurso de la semana, el entrenador de los ‘Rayados’, Javier Aguirre, mencionó que Duván Vergara tuvo coronavirus (COVID-19) en la tercera fecha contra Mazatlán, levantando sospechas si jugó infectado contra Cruz Azul en la Concachampions, tema que el mismo colombiano desmintió este viernes.

“Gracias a Dios no era COVID-19, me hicieron tres pruebas salieron negativas, fue por cuidar a mis compañeros, a los compañeros rivales, estaba enfermo pero gracias al señor no tenía Covid-19”, aclaró.

El delantero cafetero confesó que están esperando a Eric Aguirre y Héctor Moreno para terminar de armar el plantel para esta nueva temporada, puesto que por la doble actividad en estas dos semanas, no se han podido recuperar al 100% en el aspecto físico.

“Jugando tan seguido pienso no te da tiempo de casi entrenar, ajustar cosas, recuperar los que más hemos jugado, es un plantel con mucha calidad, amplio esperando se recuperen Aguirre y Moreno para que se terminen de sumar. Gracias a Dios tenemos a los muchachos de la expansión y sub 20 aportando y tienen mucha calidad”, dijo.

Por otro lado, el futbolista también habló sobre la situación de Chivas de Guadalajara y sobre la posible salida de Víctor Manuel Vucetich este sábado en el Gigante de Acero, tema del cual Vergara aseguró que no le preocupa ya que solo se enfocan en ellos mismos.

“Pienso que nosotros estamos enfocados en lo nuestro, hacer nuestras cosas y hacerlas bien independientemente de lo que pase con el rival, nosotros queremos sumar estar en los primeros puestos y pienso cuando se presentan esas situaciones el club (rival) en la interna tiene que solucionarla. El equipo está bien, jugando cuando se necesita por abajo, a veces por arriba, nos enfocamos en nosotros”, sentenció.





