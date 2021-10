Los ‘Rayados’ de Monterrey de Javier Aguirre no la pasan bien en el Torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Tras los últimos resultados, la directiva regiomontana no se siente feliz pese a que realizó una de las inversiones más altas del campeonato local. Por ello, los dirigentes habrían propuesto aplicar sanciones económicas al plantel en caso no mejoren. ¿El motivo? Buscan a como dé lugar estar en la Fiesta Grande del fútbol mexicano.

Según la información revelada por el periódico ‘El Universal’, se ha podido descubrir la gran preocupación y molestia que existe en el interior del elenco a causa de los malos marcadores en las recientes jornada del torneo local, por lo que se ha puesto sobre la mesa la idea de reducir los sueldos como castigo y así darle una lección tanto a los jugadores como cuerpo técnico.

Del mismo modo, el equipo dirigido por ‘El Vasco’ se encontraría en problemas puesto que también podrían optar por sanciones económicas significativas, quitándoles algunos ‘beneficios’ que se les otorga en cada campaña. Todo esto por el bajo rendimiento que han demostrado en el terreno de juego.

Cabe resaltar que los del ‘Gigante de Acero’ suman 3 derrotas consecutivas y se están jugando su puesto en la zona de clasificación directa a la Liguilla. Esta situación tiene a Aguirre con la soga en el cuello, puesto que no ha conseguido más que disculparse en cada rueda de prensa post partido.

Los refuerzos no dan la talla

Curiosamente, en el inicio de campaña los ‘Rayados’ se colocaron como uno de los favoritos al título. Se reforzaron con Erick Aguirre, una promesa mexicana, al igual que con Moreno, quien regresó lesionado luego de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Las bajas de Miguel Layún y Adrián Mora no afectaron tanto, puesto que la banda derecha fue cubierta con la incorporación de Sergio Villarreal, quien es una de las piezas de Aguirre, al igual que Alan Montes, defensa central.

Dicho esto, los resultados no los acompañan en este tramo del curso, por lo que ‘El Vasco’ tendrá que corregir, pues las desatenciones defensivas ya le costaron demasiados puntos en el torneo y tienen poco margen de error si quieren entrar de manera directa a la recta final.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR