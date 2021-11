Muchos equipos dan la mejor presentación en el torneo local y en torneos internacionales, cuando se miden con otros equipos, no suelen dar la talla. Sin embargo, el caso de Monterrey es distinto porque la Concachampions parece ser un torneo emblema, pero hace años no celebran en la Liga MX. Javier Aguirre tiene la dura misión para esta temporada y no se ubica en los mejores puestos de cara al último tramo.

El técnico de Monterrey cumplió su primer objetivo para esta temporada: ser campeón de la Concacaf. Sin embargo, en la Liga MX está quedando más lejos de lo presupuestado porque no se ha podido meter entre los cuatro primeros lugares de la clasificación general y solo podrá acceder a un posible repechaje.

El segundo semestre del año no ha sido el mejor para Monterrey porque se han mostrado inestables. El buen paso por la Liga de Campeones de Concacaf se ha visto opacado por la racha negativa del torneo local con cinco partidos sin ganar en el Apertura 2021 que los aleja de la tabla general.

Rayados se coronó ante el América tras ganar 1-0 en el Gigante de Acero con gol de Rogelio Funes Mori, para conseguir su quinto título de Concacaf, pero tres días después volvieron a ser el equipo gris de las últimas semanas.

La sorpresa negativa se ha dado en la Liga MX. Los Rayados han caído ante rivales que son, en el papel, inferiores. Perdieron 3-1 ante Bravos y 1-0 ante León, Gallos Blancos y Necaxa. Luego, empataron 1-1 ante San Luis en el último partido disputado.

Aguirre y su equipo llegaron a ser segundos de la clasificación general en la jornada 11 tras llegar a 20 puntos, pero después de cinco partidos cayeron hasta el octavo puesto tras rescatar un punto de 15 en disputa.

De cara a la última jornada, Monterrey necesita ganar para poder quedarse entre los equipos que juegan en casa el partido único del repechaje. De lograrlo, salvará una parte del Apertura 2021 donde tenían planeado avanzar directo en la Liguilla. Los regios llegarán en mal momento a la Liguilla, pero aún así son serios candidatos al título de la Liga MX gracias al gran plantel con el que cuentan.





