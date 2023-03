Partidazo desde el BBVA Bancomer. Este sábado 4 de febrero desde las 19:10 horas (aunque puede haber retraso de algunos minutos), se enfrentarán Monterrey vs. Juárez EN VIVO por la jornada 10 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Los Rayados deben recuperarse del último empate que sufrieron en su visita a León y no pueden ceder más puntos para no correr riesgo de perder el primer lugar. Por su parte, FC Juárez necesita de un triunfo para mantenerse a mitad de tabla en el campeonato y seguir en zona de liguillas. Recuerda que este partido va con transmisión de Fox Sports.

Monterrey vs. Juárez: posibles alineaciones

Monterrey: Andrada; Gallardo, Moreno, Guzmán, Medina; González, Ortiz, Romo, Meza; Funes Mori y Berterame.

Juárez: Talavera; Olivera, Salcedo, Alvarado, Nervarez; García, Dueñas, Urzi; Sierra, Rodríguez y Molina.

Monterrey vs. Juárez EN VIVO por Liga MX 2023 | Video: Rayados