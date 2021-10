Monterrey y Querétaro se miden este martes 19 de octubre en el marco del duelo correspondiente a una nueva jornada del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Los ‘Rayados’ salen a por los tres puntos ante los ‘Gallos’, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo, horarios, y más desde las 17:00 horas en el Estadio La Corregidora, vía TUDN, FOX Sports, Azteca 7 y Fanatiz.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Monterrey y Querétaro.

Monterrey perdió la oportunidad de quedar en el segundo lugar, luego de caer ante León en condición de local por la mínima diferencia. El equipo dirigido por el ‘Vasco’ Aguirre buscará un triunfo en condición de visita.

Monterrey vs. Querétaro: horarios del partido

Perú – 17:00 horas

Colombia – 17:00 horas

– 17:00 horas Ecuador – 17:00 horas

México – 17:00 horas

– 17:00 horas Chile – 18:00 horas

Paraguay – 18:00 horas

– 18:00 horas Venezuela – 18:00 horas

Bolivia – 18:00 horas

– 18:00 horas Argentina – 19:00 horas

Uruguay – 19:00 horas

– 19:00 horas Brasil – 19:00 horas

Por el lado de Querétaro, el equipo de Leonardo Ramos está en la lucha por alcanzar un lugar para el repechaje. Los tres últimos resultados no han sido los mejores, suman tres empates consecutivos, pero tienen posibilidad de acceder a la siguiente etapa.

En los últimos 14 partidos entre Monterrey y Querétaro, los resultados favorables son para los Rayados, que suman ocho triunfos, dos empates y cuatro victorias para los ‘Gallos Blancos’.

El defensor chileno de Monterrey, Sebastián Vegas, quedó descartado para el partido, debido a una molestia que tiene luego de los partidos de clasificación al Mundial con su selección. Joel Campbell sí viajó con el equipo y podrá jugar en caso Aguirre lo requiera.

Con respecto a la derrota en la fecha pasada, Aguirre indicó: “Me quedo con una lección, no podemos regalar 45 minutos, el equipo desapareció en la primera parte, no tuvimos continuidad en el juego, no fuimos intensos, regalamos la primera parte, con todo esto cualquier equipo te pasa por encima”.

“Los jugadores están conscientes del mal rendimiento del primer tiempo, puedes jugar mal, pero lo que no puedes es no ser intenso. En la segunda parte fuimos un equipo más reconocible, un Monterrey que agradó a la gente, que tuvo ocasiones de gol que corrió cierto riesgo”, añadió.





