¿Piensas perderte este partidazo? Desde el BBVA Bancomer, Rayados de Monterrey vs. Santos EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentarán en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Liguilla MX 2023, donde buscarán la clasificación y esperar al ganador de la serie de América vs. San Luis. En la ida, ambos equipos se hicieron nulo daño y quedaron igualados sin goles, por lo que este juego en Nuevo León será el decisivo para definir al primer clasificado a la semifinal. Aquí te contamos cuáles son los horarios y canales de transmisión para que sigas todas las incidencias minuto a minuto.

¿A qué hora juega Monterrey vs. Santos?

Tal y como ocurrió en la ida, Monterrey vs. Santos es el primer juego y el que abrirá la ronda de vuelta de los cuartos de final de Liguilla MX. El juego de los Rayados de local está programado para este sábado 13 de mayo desde las 19:05 horas del Centro de México.

¿Dónde ver la transmisión de Monterrey vs. Santos?

A diferencia del juego de ida que fue transmitido en señal abierta, esto no ocurrirá con la vuelta de Monterrey vs. Santos. Para ver el juego de los Rayados vs. los Guerreros deberás seguirlo a través de Fox Sports o Fox Sports Premium, únicas señales que pasarán este juego. Recordemos que este es el canal oficial de los Rayados cuando juegan de local, razón por la que solo aquí se podrá ver el partido. Si quieres verlo online, puedes seguirlo a través de la página web oficial de Fox Sports México.

Monterrey vs. Santos: posibles alineaciones

Monterrey: E. Andrada; S. Medina, V. Guzmán, H. Moreno, J. Gallardo; M. Meza, L. Romo, C. Ortiz, A. González; G. Berterame, R. Funes.

Santos Laguna: C. Acevedo; R. López, F. Torres, Dória, O. Campos, D. Medina, A. López, A. Cervantes, E. Rodríguez, J. Brunetta, H. Preciado.

Monterrey vs. Santos: la previa del partido

Es el todo o nada para ambos equipos. A Santos no le servirá de nada obtener un nuevo empate, porque de esta forma estaría clasificando Rayados. En la ida, ambas escuadras demostraron un bajo rendimiento en ataque y esto es algo que no querrán volver a repetir si quieren tentar la clasificación a la semifinal, especialmente porque del otro lado podría estar el América, que ganó de visita 1-3 ante San Luis en la ida y se perfila como el máximo candidato a alcanzar la final.

“Es futbol. Hay que jugar. No estamos jugando con unos mochos. También ellos entrenan. Nos preparamos día a día para competir con quien sea”, afirmó Duván Vergara, una de las figuras de Monterrey ante las críticas que recibió el equipo por el pobre desempeño que realizaron en el juego de ida, donde apenas tuvieron una ocasión clara de gol. Las críticas llegan dada la condición de favorito que tiene el equipo de Rayados, habiendo culminado como líder absoluto con 40 unidades en la fase regular de la Liga MX.