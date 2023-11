Monterrey vs. Santos Laguna se enfrentan en un partido EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en una jornada pendiente de la fecha 10 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. ¿Buscas información sobre dónde ver, las alineaciones y la hora de inicio? Consulta los canales de TV y los horarios del emocionante partido aquí. En Depor, te ofrecemos el minuto a minuto más completo, que incluye todos los goles, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, formaciones, tabla de posiciones, estadísticas e incidentes. ¡No te pierdas este emocionante encuentro!

En el contexto de la fecha 10 y siendo uno de los últimos encuentros de la temporada en la Liga MX, se enfrentan Rayados y Santos, ambos llegando a este partido con victorias en sus juegos previos y buscando mejorar su posición en la tabla de clasificación. Monterrey está persiguiendo el segundo lugar en el torneo, acortando distancias con Tigres.

La ‘Pandilla’ consiguió tres victorias en cuatro de sus últimos cinco partidos en la liga, con su única derrota siendo contra el líder, América, en un partido que finalizó 3-0. En su más reciente encuentro, derrotaron a Pachuca 2-0 como visitantes, gracias a los goles de Germán Berterame y Rogelio Funes Mori en la primera mitad del juego. A pesar de haber sido superados en oportunidades de gol, demostraron una notable eficacia en el frente ofensivo.

Por otro lado, Santos Laguna busca mejorar su posición en el Play-In con la intención de sorprender y competir por un lugar en la etapa final del torneo. En su reciente encuentro, superaron a Toluca con un marcador de 3-1, gracias a los goles de Felix Torres, Diego Medina y Juan Brunetta. El partido se caracterizó por ser altamente entretenido, con un total de 39 intentos a portería, 21 de ellos ejecutados por los jugadores de Santos, aunque lograron marcar solo en siete ocasiones.

Respecto al historial de enfrentamientos entre ambos equipos, han cruzado caminos en 66 ocasiones, con 24 triunfos para el equipo anfitrión y 19 para su contrincante. En su enfrentamiento más reciente, que tuvo lugar el 14 de mayo, Rayados ganó 2-0 con goles de Rogelio Funes Mori y Maximiliano Meza. Se espera que el enfrentamiento entre Monterrey y Santos en el Estadio BBVA el miércoles 8 de noviembre sea un emocionante partido, con muchas expectativas de goles y momentos emocionantes.

¿A qué hora comienza Monterrey vs. Santos Laguna?

Si buscas ver el partido de principio a fin, estás en el lugar correcto. El partido entre Monterrey vs. Santos Laguna comienza a las 21:00 horas de México (10:00 p.m. en horario de Perú). Si te encuentras en otro país y no conoces la hora exacta del inicio, a continuación te proporcionamos la información.

PAÍS HORARIO Colombia y Ecuador 10:00 p.m. Venezuela 11:00 p.m. Chile, Argentina y Uruguay 12:00 a.m.

¿Dónde ver el partido entre Monterrey vs. Santos Laguna?

Si no quieres perderte ni un minuto del encuentro entre Monterrey vs. Santos Laguna, el partido de la fecha 10 de la Liga MX será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO de manera GRATUITA a través de Afizzionados y ViX. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que puedes seguir el partido en Depor.

Monterrey vs. Santos Laguna: posibles alineaciones

Monterrey: Esteban Andrada; Stefan Medina, Víctor Guzmán, Sebastián Vegas, Jesús Gallardo; Jonathan González, Omar Govea, Luis Romo; Maximiliano Meza, Rogelio Funes Mori, Germán Berterame.

Santos Laguna: Carlos Acevedo; Raúl López, Félix Torres, Hugo Rodríguez, Omar Campos; Alan Cervantes, Pedro Aquino; Emerson Rodríguez, Juan Brunetta, Duván Vergara; Harold Preciado.

Últimos enfrentamiento entre Monterrey y Santos en Liga MX

LOCAL RESULTADO VISITA TORNEO Monterrey 1-2 Santos Laguna Clausura 2023 Santos Laguna 4-3 Monterrey Apertura 2022 Monterrey 1-0 Santos Laguna Clausura 2022 Santos Laguna 1-2 Monterrey Apertura 2021 Santos Laguna 2-1 Monterrey Clausura 2021





