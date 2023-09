Monterrey recibe una noticia alentadora en medio de las múltiples bajas que ha enfrentado en las últimas semanas. El delantero Rogelio Funes Mori, quien había estado ausente en partidos anteriores, ha logrado unirse de último minuto a la concentración y podría ver acción en el compromiso de la Jornada 9 contra su acérrimo rival, Tigres. Según informa ESPN, diversas fuentes han confirmado la presencia de Funes Mori, y las posibilidades de que juegue en algún momento del partido han aumentado. Sin embargo, su participación dependerá de su desempeño en el calentamiento y su estado físico.

En la conferencia de prensa previa al Clásico Regio, el entrenador de Rayados, Fernando Ortíz, expresó su optimismo sobre la evolución positiva del delantero y dejó claro que tiene grandes expectativas para su regreso a las canchas este sábado 23 de septiembre.

Ortíz comentó: “Rogelio me sorprendió, va muy bien. No entrenó con el grupo, pero lo he visto trabajar con los fisioterapeutas. Tuve una breve conversación con él, y está ansioso por poder estar en el partido. Mañana lo evaluaré más detenidamente, y quizás podamos contar con él, ya sea como titular o en el banquillo. Lo vi bien, con comentarios positivos, así que quizás lo considere”.

Rogelio Funes Mori es uno de los futbolistas más destacados en Monterrey. (Foto: Imago 7)

Vale la pena señalar que, ante la posibilidad de no contar con sus otros delanteros habituales, como Rodrigo Aguirre (lesionado), Germán Berterame (lesionado) y Alí Ávila (suspendido), Ortíz ha explorado alternativas tácticas. En los entrenamientos de la semana, ha probado con Jesús Manuel Corona en la posición de ‘9′, una posición poco común para el extremo que llegó recientemente del Sevilla, pero que no le es ajena debido a sus habilidades ofensivas.

El Clásico Regio, que se llevará a cabo esta noche a las 21:10 horas (hora del Centro de la Ciudad de México), marcará la edición número 133 de esta intensa rivalidad. A pesar de las bajas médicas de Rayados, se espera que sea uno de los enfrentamientos más emocionantes del Apertura 2023, dado el amplio plantel de jugadores talentosos con los que cuentan ambas instituciones.