Monterrey vs. Tijuana EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este sábado 30 de abril por la jornada 17 (última de la etapa regular) del Clausura 2022 de la Liga MX. El compromiso se jugará a partir de las 7:06 p. m. (hora peruana) en el Estadio BBVA Bancomer. No te pierdas todos los detalles del encuentro y el minuto a minuto en Depor.com.

Los ‘Rayados’, que se ubican octavos con 23 puntos, ya consiguieron su boleto al repechaje para la liguilla final y pueden ubicarse cuartos en caso de ganar, pero dependen de otros resultados por lo que es complicado. Sin embargo, este partido servirá para que los jugadores lleguen aptos a la última fase de la competición.

Los ‘Albiazules’ perdieron (3-0) ante Pachuca en la reciente fecha y, con ese resultado, suman tres encuentros sin conocer la victoria. Pese a la mala racha, el DT Víctor Manuel Vucetich resaltó las virtudes de sus dirigidos.

“Creo y confío en la capacidad de los jugadores y en ese sentido todos los que han venido trabajando. Se califica lo que ha sido el futbolista a través de años y eso los avala y eso nos da confianza de que ellos pueden revertir esta situación”, señaló en conferencia de prensa.

De la misma manera, habló acerca del duelo ante ‘Xolos’. “Tenemos esa consigna buscar el resultado y por consecuencia, nos va a dar una mejor posición para poder estar trabajando con más tiempo aquí en casa”, agregó.

Monterrey vs. Tijuana: horarios

Perú: 7:06 p. m.

Ecuador: 7:06 p. m.

Colombia: 7:06 p. m.

México: 7:06 p. m.

Argentina: 9:06 p. m.

Uruguay: 9:06 p. m.

Chile: 8:06 p. m.

Por otra parte, Tijuana, que se posicionan en la casilla 16 con 17 unidades, no tienen chances de clasificar al repechaje. No obstante, esperan despedirse de esta etapa regular con un triunfo de visita que alegre al hincha que no ve a su equipo ganar desde hace seis compromisos.

En la más reciente jornada, los ‘Xolos’ empataron (2-2) ante Querétaro. Manotas y Ezquiel López marcaron para la ‘Jauría’ que ganaba por 2-0, pero los ‘Gallos’ emparejaron gracias a Ariel Nahuelpán y José Enrique Angulo.

Es importante mencionar que la última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 22 de agosto del 2021. El encuentro quedó igualado (2-2) con los goles de Vladimir Loroña y Mauro Manotas por parte de Tijuana, mientras que Funes Mori y Carlos Rodríguez anotaron a favor de Monterrey.

Monterrey vs. Tijuana: canales

Es importante mencionar que Monterrey vs, Tijuana por la última jornada del Clausura 2022 se transmitirá en exclusiva mediante Fanatiz en territorio mexicano.

Monterrey vs. Tijuana: posibles formaciones

Monterrey: Andrada, Aguirre, Vegas, Montes, Medina, Romo, Ortíz, Meza, Campbell, González y Janssen.

Tijuana: Orozco, Angulo, Tercero, López, Loroña, Ruiz, Ibarra, Rivera, Rodriguez, Barbona y Manotas.





