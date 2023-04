Un encuentro entre dos equipos que no tienen más margen de error en la Liga MX. Necaxa vs. Puebla EN VIVO se verán las caras este viernes 14 de abril por la fecha 15 del Torneo Clausura 2023, donde los dos necesitan de los 3 puntos para pelear los últimos cupos para las liguillas finales. Necaxa viene de perder como visitante contra Chivas de Guadalajara, mientras que Puebla en casa cayó contra Toluca. Este encuentro no será televisado en señal abierta, pues se transmitirá vía Afizzionados y ViX Plus desde las 19:05 horas (Centro de México). Sigue aquí todas las incidencias del partido y mira lo mejor del minuto a minuto.

Necaxa vs. Puebla: posibles alineaciones

González; Oliveros, Segovia, Peña, Van Rankin; Garnica, Madrigal, Esquivel; Méndez, Batallini y Batista. Puebla: Silva; Corral, De Buen, Silva, Ferrareis; Mancuello, González, García, Waller; Barragán y Fernández.

