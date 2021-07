La pretemporada de Nicolás Benedetti en las ‘Águilas’ del América no logró convencer a los directivos de la institución, quienes estarían en la búsqueda de un nuevo destino para el colombiano. Además, Santiago Solari tiene como plan liberar un cupo de extranjero para el Torneo Guard1anes Apertura 2021 de la Liga MX.

Como bien sabemos, ‘Nico’, a raíz de algunas molestias, no pudo sumar minutos en ninguno de los partidos que disputó el elenco mexicano en los Estados Unidos. Santos Laguna, Atlas Futbol Club y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León fueron los cuadros que se midieron ante los azulcremas en el ‘Tour Águila 2021′.

Benedetti, vale recordar, desde hace un buen tiempo que arrastra distintas lesiones que no le han permitido obtener la continuidad que hoy, tal vez, le daría los motivos suficientes para ser considerado como titular en esta nueva temporada.

Ahora, entre todos los rumores de su salida, al terminar el entrenamiento con las ‘Águilas’ de esta mañana, fue el mismo futbolista quien de manera rápida afirmó que se quedará en el América. Es decir, él no es uno de los dos jugadores que habrían sido notificados que no entraban en los planes de Solari, los cuales no serán registrados para el torneo.

Sin embargo, la última palabra la tiene el presidente de la institución, Emilio Azcárraga Jean, quien deberá elegir si es más factible que el colombiano continúe o elegir entre Nicolás Castillo y Renato Ibarra. Este último a pesar de ser del agrado del estratega del club, tiene asuntos por resolver con los dirigentes del equipo.

Por otro lado, ‘El Francotirador’ del periódico RÉCORD, publicó que Tijuana tenían un interés por el centrocampista cafetero, pero a raíz de sus reiteradas lesiones, los Xolos terminaron desanimándose, viendo a este factor como un gran problema.





