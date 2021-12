El mercado de fichajes se perfila de manera fuerte para América y, luego de la incorporación de Diego Valdés procedente de Santos Laguna, anunciaron que prestarán a Nicolás Benedetti al Mazatlán FC. El volante colombiano buscaba su salida para poner obtener mucho más continuidad y parecía arribar a Necaxa, pero el equipo del norte ganó en la pelea para incorporarlo.

‘’Gracias Nicolás Benedetti por defender nuestros colores. Te deseamos todo el éxito en tu préstamo con Mazatlán.’’, menciona el tweet de las Águilas en el que informa sobre el préstamo del sudamericano que se desempeña como defensa central y no ha tenido la continuidad esperada en la temporada.

Por ahora, Nicolás Benedetti seguirá siendo jugador de América, pero estará en Mazatlán como jugador cedido. Su contrato con ‘Las Águilas’ rige hasta el 31 de diciembre de 2023. Eso sí, Santiago Solari no lo tiene en sus planes y, además, posee el problema de cupo por extranjero. En el pasado semestre, jugó 244 minutos distribuidos en nueve partidos y dio una asistencia en la fase regular del Torneo Grita México 2021.

Su regreso a Colombia parecía un hecho

“Estamos a la espera y no hay nada definido. Soy jugador del América de México y no hay nada concreto. He pasado dos años difíciles de lesiones e intermitencias. No he podido jugar mucho por varios motivos, pero sigo entrenando fuerte”, comentó en entrevista con El VBar de Caracol Radio. Sin embargo, su destino lo llevó a quedarse en México para la próxima temporada.

El defensa también agregó que: “Estoy a la espera de ver opciones. Mi meta es jugar y ser importante, ya sea volviendo o Colombia fuera... Lo importante es estar tranquilo y jugar. Siempre es atractivo volver. Soy hincha del Cali, tuve un gran paso y me fue muy bien. Siempre quiero lo mejor para el club. No sé si se da ahora o después, pero la ilusión de volver está”.





