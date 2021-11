No hay marcha atrás. Recientemente eliminado de la lucha por el título del fútbol mexicano, Orbelín Pineda no tuvo el final que esperaba en Cruz Azul luego de que su equipo cayera goleado a manos de Monterrey en la repesca del torneo Apertura. El volante de la ‘Máquina’ no renovó su contrato que expira en diciembre, por lo que el domingo fue su último partido con el club de sus amores.

Luego de innumerables intentos de extender su vínculo con la institución, finalmente el ‘Mago’ puso fin a su relación con los ‘Azules’, con quienes consiguió alzar el título del Clausura 2021, rompiendo así una de las rachas más negativas del fútbol mexicano. No obstante, bien dicen que nada dura para siempre, y ahora Pineda deberá prepararse para emigrar a Europa.

Titular indiscutible en la ‘Máquina’ de Juan Reynoso y pieza fundamental de la selección mexicana, el futbolista de 25 años continuará su carrera en España, donde los hinchas del Celta de Vigo lo esperan con los brazos abiertos de cara al próximo mercado de fichajes. Una vez terminado su contrato en diciembre, Orbelín será agente libre y podrá unirse a su nuevo equipo en enero.

Como bien se recordará, la llegada de Orbelín Pineda al cuadro español se vio beneficiada por su compatriota Néstor Araujo, quien ya no ocupará la plaza de extracomunitario impuesta por LaLiga. Esto luego de que le aprobaron la nacionalidad española al defensor, quien ya recibió el visto bueno de su pasaporte para empezar a ejercer sus derechos como ciudadano.

Pineda deja Cruz Azul luego de dos años en los que consiguió anotar trece goles y repartir dieciséis asistencias en 112 partidos con la ‘Máquina’, equipo al que llegó tras su paso por las Chivas de Guadalajara y los ‘Gallos’ de Querétaro. El popular ‘Mago’, además, se va del cuadro ‘Cementero’ con un palmarés envidiable, entre lo que destaca el título del Clausura 2021 y el Campeón de Campeones.





