Cuando las oportunidades son escasas, los jugadores siempre muestran cierta inconformidad y Oribe Peralta no es ajeno a esta situación ya que, en entrevista con TUDN, aseguró que tuvo un buen estado físico, pero no tuvo la posibilidad de mostrarse en su segundo paso por Chivas de Guadalajara en el año 2019 y aseguró que su afán era buscar una revancha a nivel profesional en el equipo.

“Era una espinita que tenía clavada. Sabía que no iba a ser lo mismo por el ritmo de competencia, no era la misma edad; pero después yo estuve siempre al 100 por ciento, con toda la disposición de jugar y no me dejaron jugar. Siempre estuve disponible y jamás hubo una oportunidad”; mencionó el jugador que ganó una medalla con México en los Juegos Olímpicos 2012.

Respecto a su primera etapa en el equipo, el popular ‘Cepillo’ habló de cómo fue la venta a Jorge Verga del equipo y el despido de Óscar Ruggeri hicieron imposible su continuidad en Chivas de Guadalajara. A su vez, aclaró que esta situación lo obligó a cambiar de equipo y decidió migrar a Monarcas Morelia.

“Justo había cumplido 18, llego en enero, estaba Ruggeri. Estuve entrenando con una tercera y lo que restaba el torneo, como no estaba registrado ante Federación podían hacerlo en cualquier momento. Pensé que sí iba en serio, pero corren a Ruggeri y el equipo lo iban a vender; entonces el que era dueño del equipo les dice a los de Cesifut que me lleven porque puede ser que me quede y no les paguen lo que iba a costar”; complementó.

Según las estadísticas, la última estadía en Chivas de Guadalajara no fue la mejor para Oribe Peralta porque solo pudo anotar en una ocasión con 28 partidos disputados entre titularidad y suplencia. Luego de terminar su contrato, el delantero anunció su retiro en enero del presente año.





