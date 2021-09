Pachuca es uno de los dos elencos del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX que aún no juega con público, y esta situación, según lo declarado por el técnico Paulo Pezzolano, está costándole demasiado a su equipo, que apenas sumó 7 unidades de los 21 que ha disputado.

De los cinco encuentros jugados por los ‘Tuzos’ en el Estadio Hidalgo, solo han podido ganar tres, empatar uno y perder solo uno. “Nos está costando muchísimo jugar sin gente. No es una excusa, es una realidad y lo dicen los números. Nosotros y Pumas somos los únicos de 18 clubes que no recibimos gente y nos cuesta mucho”, reveló el DT.

El conjunto de la Bella Airosa sufrió su cuarto tropiezo en el campeonato azteca ante Toluca, escuadra que triunfó y se llevó los tres puntos, gracias a un gol sobre el final de Diego Rigonato.

“Era para un empate, pero bueno se dio así, no lo hicimos bien, falle yo en lo táctico”, aclaró el técnico, que destacó la actuación de su elenco en la primera mitad, pese a que al final reveló que no fue un buen partido.

“En el primer tiempo fuimos superiores, ellos después tuvieron la pelota y se nos complicó un poco, pero no nos llegaron. En el segundo tiempo fue más disputado, no muy claro. En lo futbolístico no fue un buen partido”, aclaró.

Eso sí, los ‘Diablos Rojos’, quienes vencieron al Pachuca, se ubican en el segundo lugar de la tabla, a la caza de las ‘Águilas’ del América, líder de la competencia, el cual será su rival en la próxima semana.

“Uno visualiza el trabajo para estar arriba, peleando por entrar a fase final, siendo protagonista, peleando algo, todos tenemos esa idea. Sabemos el tipo de ventaja, nuestros errores y qué nos puede hacer daño, uno trabaja para tener el plantel de la mejor manera y eso nos convierte en un rival complicado, lo que hacen los chicos es digno de esta playera e institución”, finalizó Pezzolano.





