En el fútbol, existen rivalidades de carácter pasional que han superado barreras deportivas y han desencadenado capítulos imperdonables de violencia entre las personas para nombras situaciones como posibles tragedias. El historial entre Querétaro y Atlas es corto, pero tiene momentos agresivos de peleas que no solo quedaron cánticos y apoyo porque también llegaron a los golpes con heridos de gravedad.

Este sábado 05 de marzo se vivió un episodio más en la Jornada 9 de la Liga MX. En el minuto 60′, los aficionados comenzaron a correr en las gradas. Ante el desconocimiento de los hechos, el juego continuó. No obstante, minutos después tuvo que ser suspendido debido a una invasión al campo por parte de los seguidores de Gallos Blancos y los Zorros. Algunos no dejaban de soltar golpes, mientras otros intentaban huir de la ola de violencia.

Barra 51 vs. La Resistencia: historia de una tragedia

El conflicto entre ambas escuadras no ha surgido recién. El problema se registra desde el año 2007 cuando los Gallos luchaban por no descender buscaban la victoria en la última fecha y se midieron ante Atlas. Los rojinegros no estaban en peligro de bajar la categoría, pero algo tenían claro: la derrota no era una opción. Aquel 29 de abril, el estadio Jalisco festejó el doblete con el Nicolás Olivera envió al Querétaro a la extinta Primera A.

Luego de terminar el encuentro de la última jornada, las barras de ambos conjuntos desataron un capítulo más de violencia que opaca el fútbol: La Resistencia Albiazul y la Barra 51 se encontraron afuera del coloso y se enfrascaron en una pelea que dejó varios heridos y detenidos.

Los aficionados no se verían las caras hasta el año 2010, cuando los Gallos Blancos ascendieron de nuevo. En ese primer torneo del regreso, la Corregidora fue testigo de una importante victoria frente a los rojinegros, por lo que implicaba: una venganza.

Otra bronca tuvo lugar en la jornada 8 del Clausura 2013 cuando de nueva cuenta los Gallos luchaban por no descender, pero también el Atlas. Al final terminaron con un empate a cero goles que convino más al equipo rojinegro porque se colocó arriba del Querétaro en la tabla de porcentajes.

En ese partido los seguidores de los Gallos agredieron a la Barra 51 con botellas, latas y piedras. Al final, la policía de Jalisco tuvo que intervenir. El saldo fue de varios lesionados, algunos destrozos e incendios afuera del estadio.

Querétaro también ha sido protagonista de otras peleas

Pero los aficionados de Querétaro también han tenido incidentes con otras barras de animación como ocurrió durante el Apertura 2019 cuando protagonizaron una pelea en las tribunas del Estadio Alfonso Lastras en contra de seguidores del Atlético de San Luis provocando la interrupción del encuentro y la intervención de los cuerpos de seguridad.

Ante la escalada de violencia en las tribunas, los aficionados que acudían con sus familias, al igual que este sábado, buscaron refugio en la cancha del estadio.





