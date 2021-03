Ricardo La Volpe nunca se guarda nada cuando tiene un micrófono delante. El entrenador, de amplia experiencia en el fútbol mexicano, recordó una experiencia que tiene como protagonista a Pep Guardiola. El DT asistió a una conferencia del ex Barcelona y salió decepcionado por la exposición ofrecida por el técnico, que tiene todo para ganar una nueva Premier League.

El polémico estratega, integrante de la selección argentina en el campeonato mundial conseguido en 1978, reveló que todos los conceptos explicados por el ex Bayern Munich ya los conocía desde la época en la que fue jugador activo. Entonces, el ‘Bigotón’ consideró que gastó dinero de manera innecesaria para escuchar hablar sobre fútbol al entrenador catalán.

“Una vez fui a ver a Guardiola a una conferencia. Ni me pagaron el billete, que me salió más de 200 dólares. Le dije a Gabriel Milito ‘devuélveme la plata’. Lo que mostró Pep en su pizarra con el láser, cómo jugaba el Barcelona, era una antigüedad, así que le dije que me devolviera la plata porque lo que vi yo ya lo sabía de memoria”, expresó La Volpe.

“Fui pensando que tal vez aprendía algo, pero como no aprendí nada… Hay una nueva metodología, los famosos rondos… Es un vendehúmos. No hay nada nuevo. Eran los espacios reducidos hace años atrás. Cuando digo que Guardiola vuelve a poner vigente el 4-3-3 lo digo porque los jóvenes creen que es moderno. Se olvidan de que ese 4-3-3 lo usaba Menotti cuando Argentina salió campeón en 1978”, añadió en una entrevista en el canal de YouTube Ídolos.

Diego Maradona, Lionel Messi y Barcelona

La Volpe aseguró que Barcelona perdió la brújula desde que se marcharon jugadores como Xavi Hernández y Andrés Iniesta. No solo eso, el club hizo poco para encontrar a los reemplazantes ideales para los campeones españoles.

“Vienes jugando un 4-3-3 y siendo la sensación mundial, dando espectáculo… No entiendo como cuando se va un Iniesta, no consigues un Iniesta, por qué cuando se fue un Xavi no consigues un Xavi. ¿Por qué trajiste los jugadores con esas características? El Barcelona perdió el rumbo… ¿Cuál es el sistema? ¿Cómo va a jugar? Si logras que el mundo hable de un Barcelona ganador, competitivo, vistoso… ¿Por qué cambias?”, explicó.

De otro lado, La Volpe indicó que “Messi es el mejor de esta época”. Sin embargo, el DT consideró que Maradona “fue más” porque “era un jugador impresionante. Era pasador, desequilibrante, tenía más carácter. El problema es que Argentina no jugó nunca para Leo como para Diego”, cerró.





