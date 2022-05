Comienzan a moverse los nombres y el mercado de fichajes de la Liga MX para el Torneo Apertura 2022 ve a los equipos prepararse. Sin embargo, también hay jugadores que dirán adiós con el afán de cambiar camiseta o buscar nuevos rumbos. En el caso de Pumas, a la no renovación de préstamo de Washington Corozo se suma Alfredo Talavera quien no seguirá en el cuadro universitario. El portero mexicano no aceptó las mejoras salariales que le ofrecieron.

A través de un comunicado, Universidad Nacional informó la noticia y deseó éxito en sus futuros proyectos al guardameta de la Selección Mexicana. Cabe recordar que, con la salida de ‘Tala’, hay cuatro salidas confirmadas del club (Corozo, Rogerio, Saucedo y el antes mencionado Talavera).

“El Club Universidad Nacional comparte que ha venido trabajando desde hace meses en la renovación contractual de Alfredo Talavera a quien se le ofreció un nuevo contrato de dos años con la institución, además de un sustancial incremento salarial. Pese a los esfuerzos, el jugador ha decidido no permanecer en Pumas”, se lee en el comunicado.

En dicho comunicado, Talavera agradeció el esfuerzo de Pumas por mantenerlo en sus filas: “Agradezco de antemano lo que hicieron por mí, ahora debo tomar esta oportunidad que se presenta en mi carrera y así culminar mi etapa como futbolista profesional y continuar con mi proyecto de vida”.

Existe la posibilidad que su próximo destino sea Bravos de Juárez que tiene interés por el portero que también ha sido parte de la Selección de México. Sobre un posible reemplazo, hace unos días se rumoreó sobre la posible llegada de Raúl Gudiño, portero del Guadalajara. Sin embargo, la afición universitaria pide que se le de la oportunidad al suplente de Tala, Julio González.

