La relación entre Pumas y su afición mejoró en el momento preciso, ya que después de un par de desencuentros en los que la gente les dio la espalda (ante Santos Laguna y América en la Fase Regular), hoy los fanáticos del cuadro ‘Felino’ estarán presentes para darle la mano a su club. Ante ello, su técnico, Andrés Lilini, está totalmente convencido de que en el duelo de Ida ante Atlas jugará con 12, ya que los hinchas abarrotarán el Olímpico Universitario y el equipo buscará a como dé lugar la victoria.

“Va por el club y por la gente, claro. Con 50 mil personas en el CU, vamos a tener un jugador más. Lo del sábado en el Estadio Azteca fue emocionante, a mí no me había pasado nunca, me quedaba mirándolos por muchos momentos, el futbol es eso, el condimento especial se lo da el aficionado y cuando suceden estas cosas, y con el aficionado de Pumas que es tan fervoroso, son cosas que hay que aprovechar porque son únicas. Gracias por creer, por no abandonarnos, vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo para posicionarnos en una nueva Final”, reveló el DT para una entrevista con Récord.

Cabe resaltar que a lo largo del torneo, el estratega auriazul le pidió paciencia a la afición a pesar de que al inicio no tuvieron buenos resultados. Ahora, les ha demostrado que no se equivocaba, puesto que reiteró que gracias al plantel y comando técnico están muy cerca de disputar otra Final.

“Tengo 25 leones que pelean todos los días por todo y eso es más fácil, al final yo soy alguien que le toca salir. Salí en los momentos críticos, pero el momento es de ellos, ellos hacen posible todo lo que estamos viviendo porque son los intérpretes”, aseguró.

Y agregó: “Hay gente que creyó, gente que se había desesperado, al final hoy todos, el aficionado que cuando perdemos no es nada grato y cuando ganamos se disfruta y ojalá y le podamos seguir devolviendo alegrías, tenemos que pensar que le hemos dado cosas lindas a la afición, pero no las más importantes y necesitamos trabajar para eso”.

Por otro lado, el DT se refirió al estilo de juego de Pumas y cómo saldrá a jugar esta semifinal ante Atlas. “Creo que va a ser un partido cerrado donde tenemos que tener cuidado de sus desdobles porque tienen arriba gente en la delantera peligrosa y contundente, entonces tenemos que estar muy despiertos, pero sobre todo debemos mantener lo que hemos hecho bien, no bajar por favor porque sino se nos va a cumplir”, finalizó.





