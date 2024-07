Pumas vs. León se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este domingo 7 de julio en el Estadio Olímpico Universitario, por fecha 1 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El encuentro está programado para empezar a las 12:00 p.m. (horario en México, 1:00 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia) y será transmitido a través de las señales de TUDN, Canal de las Estrellas y ViX. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en la web de Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

Pumas está listo para iniciar su camino en el Apertura 2024 de la Liga MX. (Video: Pumas)





Pumas vs. León: posibles alineaciones

Pumas: Julio González; Lisandro Magallán, Nathan Silva, Pablo Monroy, Jesús Rivas; César Huerta, Ulises Rivas, Moisés Caicedo, Piero Quispe; Leo Suárez y Guillermo Martínez.

León: Óscar Jiménez; Jaine Barreiro, Adonis Frías, Mauricio Islas, Osvaldo Rodríguez; Fidel Ambriz, Andrés Guardado, Salvador Reyes; José Ramírez, Ettson Ayón y José Alvarado.