El Club América y los Tigres de la UANL se enfrentarán este sábado 11 de noviembre (21:10 horas de CDMX, Tiempo de México) por la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga MX. Ambos equipos buscan llegar con el mejor nivel para el inicio de los cuartos de final de la Liguilla. La transmisión oficial para el público mexicano estará a cargo del Canal 5 de Televisa (Señal Abierta), TUDN (Cableoperador) y ViX Premium (Streaming).

El juego que protagonizarán Las Águilas del Américas y los Tigres de la UANL también se podrá ver en los Estados Unidos bajo la cobertura de los servicios streaming de TUDN USA, fuboTV, ViX Premium y Univision Now. Todavía no se confirma la señal para el resto de país de Centroamérica pero se espera que TUDN cuente con los derechos para televisar este importante juego de la Liga MX.

¿Qué canal transmite Club América vs. Tigres de la UANL por la Liga MX?

PAÍSES CANALES TV México Canal 5 de Televisa, TUDN y ViX Premium Estados Unidos TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, TUDN USA, Univision, fubo TV y ViX Premium

¿Dónde puedo ver TUDN En Vivo, América vs. Tigres UANL?

Si eres cliente de un proveedor de televisión de paga en México, puedes ver TUDN sin costo adicional. Los proveedores de televisión que ofrecen TUDN sin costo adicional son:

Izzi

Sky

Totalplay

Dish

Megacable

Cablemás

Cablevisión

Si no tienes un proveedor de televisión de paga en México, puedes ver TUDN a través de la aplicación Univision Now. La suscripción mensual de Univision Now cuesta $99 pesos mexicanos.

También puedes ver TUDN a través de la plataforma de streaming ViX+. La suscripción mensual de ViX+ cuesta $119 pesos mexicanos.

¿Cómo ver Canal 5 En Vivo, América vs. Tigres?

Revisa los canales de televisión del Canal 5 de Televisa para que puedas ver todas las incidencias de la transmisión en vivo y en directo del partido entre América y Tigres.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play