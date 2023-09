Cruz Azul y Club América sostendrán uno de los partidos más vibrantes de la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga MX 2023 que se llevará a cabo este sábado 2 de septiembre (21:10 horas del CDMX) en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, DF. La transmisión oficial para los hinchas de la Máquina Cementera, Las Águilas y el resto de ciudadanos mexicanos será por los canales Canal 5 (Señal Abierta) y TUDN (Cable); mientras que ViX Plus lo hará vía streaming.

En Estados Unidos, el llamado “Clásico Joven” entre Cruz Azul y América se verá por TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, ViX Plus, TUDN USA e Univisión. El resto de países de Centroamérica como Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá podrán hacerlo por TUDN; excepto Puerto Rico, donde ViX Plus se encargará de llevar a las pantallas el partido de fútbol mexicano.

¿Cuándo juegan y dónde ver Cruz Azul vs. América?

Día Hora Canal Lugar Sábado 2 de septiembre 21:10 de CDMX MEX: Canal 5, TUDN y VIX+; USA: Univisión, TUDN App y ViX+ Estadio Azteca de CDMX, México

¿Qué canal transmite Cruz Azul vs. América por el Clásico Joven 2023?