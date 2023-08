Querétaro vs. Atlas enfrentados (EN VIVO | EN DIRECTO) en duelo pendiente de la jornada 5 de la Liga MX 2023 en el Torneo Apertura. La contienda se jugará este miércoles 30 de agosto en el estadio Corregidora, desde las 19:06 horas en México y 20:06 horas en Perú. Los Gallos Blancos vienen de sumar un nuevo triunfo tras vencer a domicilio al Necaxa por marcador de 0-1, mientras que los Zorros no pudieron en casa al igualar 0-0 con el Toluca. La transmisión del partido estará a cargo de las señales de FOX Sports y VIX en streaming. No te pierdas todos los detalles en Depor.





Revive el triunfo de Querétaro ante Necaxa. (Video: Twitter)





Querétaro vs. Atlas: posibles alineaciones

Querétaro: Tapia; Mendoza, Manzanares, Gularte, López; Gómez, Lértora, García, Barrera; Sepúlveda y Sanvezzo.

Tapia; Mendoza, Manzanares, Gularte, López; Gómez, Lértora, García, Barrera; Sepúlveda y Sanvezzo. Atlas: Vargas; Nervo, Abella, Santamaría, Reyes; Zaldívar, Marques, Rocha, Lozano; Solari y Caicedo.

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor MX La notas firmadas como ‘Redacción Depor MX’ son producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.