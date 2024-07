Querétaro vs Chivas se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este martes 16 de julio en el Estadio Corregidora por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga MX 2024. Ambos equipos, que aún no conocen la victoria, tienen la necesidad de romper la mala racha y llevarse el triunfo. El encuentro está programado para iniciar a las 8:00 de la noche (horario en Perú y una hora antes en México) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING a través de las señales de Caliente TV y ViX Premiun. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Alineaciones posibles de Querétaro vs Chivas

Querétaro: G. Allison, O. Mendoza, O. Manzanarez, K. Escamilla, F. Venegas, S. Hernández, P. Barrera, M. Río, F. Lértora, A. Medina, S. Sosa

Chivas: R. Rangel, A. Mozo, G. Sepúlveda, J. Orozco, J. Castillo, E. Gutiérrez, F. Beltrán, F. González, C. Cowell, R. Alvarado, J. Hernández.