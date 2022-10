En México ya no hay tiempo para lamentos. Desde el último lunes, Chivas de Guadalajara comenzó una nueva era, haciendo varios cambios en su institución, y Cruz Azul no quiere ser la excepción, porque -a pesar que aún no termina el torneo Apertura- ya tiene planeado delinear a su plantel de cara al Clausura 2023 de la Liga MX.

En ese línea, muchos aficionados de la ‘Máquina Cementera’ se preguntan si Raúl Gutiérrez seguirá al mando del club y la respuesta es sí. De acuerdo con David Espinosa, reportero de FOX Sports, el ‘Potro’ firmará un nuevo contrato por un año para convertirse oficialmente en DT de Cruz Azul, luego de que comandara al equipo como interino en el cierre del Apertura 2022.

Con ello, Gutiérrez estará al frente de los celestes en todo 2023, con la meta de que el equipo vuelva a ser protagonista en la Liga MX, tras un Apertura 2022 lleno de altibajos y momentos muy oscuros para la institución.

Le cambió la cara a Cruz Azul

Recordemos que el ‘Potro’ tomó a Cruz Azul de forma interina para la jornada 11 del Apertura 2022, luego de sufrió una goleada histórica 7-0 a manos del América en el Estadio Azteca. Catástrofe le costó el puesto al entonces estratega uruguayo Diego Aguirre, pero luego la ‘Máquina’ renació de la cenizas y finalizó en el séptimo puesto de la clasificación para jugar el repechaje.

Pese a la derrota ante Monterrey con un marcador global de 3-0 en Cuartos, la directiva de Cruz Azul dio el voto de confianza al ‘Potro’ Gutiérrez y en estos días decidirán el futuro de varios jugadores que saldrán del club, así como de los cuatro o cinco refuerzos que lleguen de cara al próximo Clausura 2023.

Buscan reemplazo de Carlos López de Silanes

Las fuentes aseguraron que Carlos López de Silanes no seguirá en el equipo celeste para el próximo año, luego de tomar la dirección deportiva de forma interina tras la salida de Jaime Ordiales a la estructura de Selecciones Nacionales de México.

