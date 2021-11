Ricardo Ferreti, actual técnico del Juárez FC de la Liga MX, salió al frente a pedir disculpas tras sus polémicas palabras en una conferencia de prensa luego de la derrota de su equipo ante los Tigres UANL. Como bien sabemos, el estratega se refirió a los periodistas presentes con términos homofóbicos que han causado el fastidio de diferentes personalidades del balompié azteca. Ante ello, el ‘Tuca’ ha decidido retractarse, pese a que los organizadores del torneo estén evaluando su sanción.

“En primer lugar, no tengo ningún problema homofóbico, de ninguna parte. No fue mi intención, y si en algún momento dado alguien se sintió, le pido una disculpa y no tengo ningún problema con nada, de veras”, mencionó el DT en una entrevista con David Faitelson, periodista de ESPN.

El técnico admitió que se equivocó en sus reacciones y aseguró que es una persona muy anticuada, característica que utilizó para justificar su comportamiento: “Soy una persona muy antigua. Por ejemplo, para conectarme ahora me costó un trabajo tremendo. Porque yo no tengo twitter, no tengo redes sociales, no tengo Instagram... no tengo nada. Me manejo todavía con señales de humo. El problema es que no me actualizo todavía en ciertas cosas”.

“Ahora, mi relación con la prensa de Monterrey es muy especial. ¿Cuántas veces se ha sabido de los chistes que contaba.. Los términos fueron inapropiados y voy a tener más cuidado cuando vaya la próxima vez. Siempre he sido una persona seria, pero con la gente que tengo una cierta confianza soy muy bromista y cuento chistes. Lo que quiero interpretar es que antes los chistes que yo contaba, o las cosas que yo decía, ahora no son válidas”, añadió.

Ferreti también reconoció que todo lo dicho fue en tono de broma y que ese tipo de comentarios ya no son válidos en el presente, por lo que se disculpó con todos los que sintieron aludidos por sus palabras.

“A lo mejor las bromas, hoy en día, ya no son válidas. Ciertos comentarios, tendré que poner más cuidado, porque naturalmente, la gente se ofende y es mi responsabilidad de las palabras por las instituciones que represento, por lo que represento en el fútbol mexicano, de no estar haciendo comentarios inadecuados. Extiendo una disculpa a todas las personas que se han sentido ofendidas”, aseveró.

Evalúan su sanción

Con respecto a las sanciones que posiblemente le caerán al entrenador, el multicampeón de la Liga MX señaló que las acatará sin ningún problema. ‘Tuca’ afirmó que se hará responsable de sus actos.

“Si hay (sanciones), las tengo que aceptar. Dentro de la Liga MX, uno de los mayores castigos y uno de los mayores ejemplos, cuando tienen que poner, es sobre mí persona. Yo digo una cosa y pago, y muchas personas han dicho ciertas cosas y no pasa nada. Hoy en día estamos en una situación en la que no puedes tropezar, somos humanos, cometemos equivocaciones”, dijo.

Por último, la Comisión Disciplinaria lanzó un comunicado, indicando que analizará las sanciones que se les impondrá al DT, por lo que dará a conocer la resolución en los próximos días. Eso sí, el presidente del torneo local, Mikel Arriola, aseguró que no se permitirá que en el balompié azteca se sigan insultado a las personas.





