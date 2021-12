Así como Raúl Ruidíaz, los argumentos económicos parecen no ser suficientes para retener jugadores en la MLS. Antes que suceda lo de Seattle Sounders, Inter Miami también pensó en tomar decisiones sobre su plantilla actual dejando ir a un par de mexicanos. Entre ellos, Rodolfo Pizarro no estaba en los planes de irse, pero parece no estar interesado en continuar con el proyecto y volvería a las filas de Monterrey.

En la última campaña, Inter Miami declaró que no contará con sus tres jugadores franquicias, pero en las decisiones de recorte no se tomó en cuenta la separación de Blaise Matuidi ni de Pizarro. Los dos quedaron extremadamente debajo de las expectativas y más el mexicano quien fue perdiendo minutos a lo largo de la temporada y únicamente teniendo cierto chispazos en duelos ante equipos como Toronto FC.

Los rumores de regresar a México crecen cada vez más y el tema de llegar a Chivas es algo que parece imposible por ser de los mejores pagados en toda la liga porque cobraría 3.3 millones de dólares. Los únicos equipos que hoy podrían pagar tal suma de dinero se encuentran en Nuevo León y, según reportes de Marca Claro, una nueva etapa en Monterrey se acerca y más porque Pizarro no desea seguir en el balompié estadounidense.

El ex futbolista de Pachuca disputó 27 partidos para dejar un registro de cinco goles y tres asistencias, pero sus minutos de juego han sido menores comparados a los de 2020. Una posible estrategia para Miami fue extender el contrato para tratar de venderlo en invierno.

Uno de los principales problemas de Inter Miami ha sido la baja producción de goles por sus estrellas. Por eso mismo creció el rumor de Raphael Veiga llegando a la organización para enero, pero con su victoria en la Copa Libertadores su valor se disparó y los floridanos puede ser que no arriesguen un pago mayor.





