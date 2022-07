Santiago Giménez no se irá gratis a Europa y sueña con ser convocado al Mundial Qatar 2022

Santiago Giménez es uno de los jóvenes baluartes de la Selección de México y también de Cruz Azul. El delantero busca dar el salto a Europa en la próxima temporada y tiene clara la meta de ir al Mundial Qatar 2022. Además, es claro al comentar que no se irá gratis de Cruz Azul por un tema de agradecimiento a los colores que lo vieron crecer a nivel profesional.

“No, ese camino ya lo he hablado con mi representante y con mi familia, el camino que tú dices de irme libre no está en nuestra cabeza, no tenemos pensado salir libre porque le afecta al club. Es un club que me ha dado mucho desde los 10 años que estoy aquí y la verdad no me gustaría salir de esa manera”, comentó en entrevista para ESPN.

“La otra es que muchas veces saliendo gratis no te valoran tanto como cuando pagan tu cláusula, cuando pagan por ti o hacen una oferta por ti, entonces esa para mí no es una opción”, agregó el hijo del ‘Chaco’ Giménez.

Giménez también habló sobre la posibilidad de jugar el Mundial Qatar 2022 con la Selección de México. ‘Chaquito’ es uno de los habituales convocados por Gerardo Martino y mantiene vigente esta esperanza que parece más real a comparación de la opción del Mundial Rusia 2018.

“La verdad es que el sueño de cada jugador es ir a una Copa del Mundo y yo desde el Mundial de Rusia me puse como meta ir al de Qatar, sabía que era muy complicado pero con trabajo se podía lograr. Hoy está más cerca que nunca y todos nos jugamos un puesto en estos cuatro meses”, afirmó Santiago Giménez, sobre su deseo de acudir a Qatar.

En el primer juego del Apertura 2022 ante Tigres, el delantero Santiago Giménez fue titular en el esquema de Diego Aguirre y disputó los 90 minutos. Ahora, el atacante podría volver a la titularidad frente a los Tuzos del Pachuca.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR