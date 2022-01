El cartel de refuerzo suele quedar grande para algunos jugadores y la participación se convierte en nula cuando no eres del agrado del director técnico. El Apertura MX 2021 para Santiago Ormeño no fue el mejor y no tuvo trascendencia en León de México tras llegar como goleador de Puebla. El delantero peruano se encuentra entre los convocados para enfrentar a Tijuana en la Jornada 2.

Cuando el panorama parecía adverso para Ormeño, a fines del año 2021 su salida de León FC parecía ser un hecho y también sonaba como parte de las bajas. A sus 27 años, era resistido por la hinchada que no daba comentarios positivos en redes sociales.

Para el encuentro de este fin de semana, Santiago Ormeño aparece en la lista de 21 jugadores que serán parte del cotejo ante Tijuana que marcará el debut de León en la Liga MX. El partido de la primera fecha ante Atlas quedó pendiente por un tema de pretemporada.

Santiago Ormeño se prepara para el debut

El delantero mexicano-peruano fue entrevistado en las redes sociales del club y se refirió al próximo encuentro ante Tijuana: “Ya sabemos que esa cancha nunca es fácil, no es algo a lo que estás acostumbrado en todas las demás que visitas. Vamos a ir a buscar el triunfo para empezar el torneo con el pie derecho”.

“Es un equipo que no juega mal, sabemos que de local siempre son complicados y hemos preparado la semana para poder contrarrestar todas esas cosas buenas que vienen. Me siento bien físicamente, mentalmente y va a ser un buen torneo para mí. Simplemente es que empiecen a llegar los goles y luego no paran”, agregó.

A inicios de este año, León FC publicó una fotografía del jugador peruano con un mensaje de carácter motivador para seguir creciendo. “Estamos seguros que el 2022 será el año de Santiago Ormeño. Deja tu corazón para nuestro delantero”, escribió el club en sus redes sociales.

Actos seguido, Santiago Ormeño agradeció las palabras de León FC luego de los comentarios negativos que recibe por cierto sector de la afición ‘esmeralda’. “Vamos”, respondió el delantero mexicano-peruano para seguir firme en el objetivo de hacer una gran campaña en este 2022.





