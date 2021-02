La tiene clara. Considerado por muchos como uno de los mejores ‘9′ en la presente edición de la Liga MX, Santiago Ormeño volvió a dar que hablar en la prensa luego de revelar algunos detalles acerca de si prefiere a Perú o a México como su selección a defender en las próximas Eliminatorias rumbo a Qatar. El jugador de Puebla fue claro y conciso.

“No puedo dar una respuesta como tal, mi sueño es jugar en una Selección, soy nacido en México pero también tengo mis raíces peruanas, soy elegible por las dos, si sólo me toma en cuenta una yo creo que esa sería a la Selección a la que iría”, confesó Ormeño, dando por sentado que no tiene mucho que pensar y que aceptaría al primer combinado nacional que se fije en él formalmente.

El delantero de ‘La Franja’ no se muestra impaciente por algún posible llamado de Perú o de México, aunque sí hizo énfasis que el primer contacto con algunas de las federaciones sería determinante para enfundarse la blanquirroja o la verde del ‘Tri’, selecciones que ya lo tienen en la mira desde hace unos meses y de las que seguramente se sabrá más antes de la fecha FIFA de marzo.

No obstante, Santiago Ormeño sí fue claro al reconocer que, hasta la fecha de publicación de esta nota, ni Perú ni México se habían puesto en contacto con él, por lo que las chances de ambas selecciones están intactas. El ‘9′ de Puebla está a la espera del llamado de cualquiera de los países, con quienes espera estar presente en el Mundial de Qatar 2022.

“Hasta el momento no tengo ninguna invitación formal de ninguna Selección, por lo tanto creo que aún no tengo que decidirme por nada, seguiré trabajando para ser tomado en cuenta, ya que llegue el momento sabré qué decisión puedo tomar si es que tengo que decidir”, agregó Ormeño, quien fue dirigido en su momento por el peruano Juan Reynoso, quien declaró abiertamente que quería verlo en Perú.

“He escuchado de la reserva de la Selección peruana, pero en lo personal no sé nada, a mí no me han dicho absolutamente nada, yo la verdad no sé ni qué onda”, sentenció. Disputada la fecha 6 del Clausura 2021 de la Liga MX, el Puebla de Santiago Ormeño -quien lleva ya 11 goles en el torneo- marcha en la octava casilla con 8 unidades, y la próxima jornada visita a Querétaro en La Corregidora.