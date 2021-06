No se puede estar más motivado. Considerado como uno de los mejores delanteros que actualmente militan en la Liga MX, Santiago Ormeño no deja de ser noticia en suelo mexicano luego de su fichaje por León. Y es que el atacante de raíces peruanas ya se unió a la pretemporada de la ‘Fiera’, no sin antes compartirle un emotivo mensaje a la hinchada en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ormeño subió una fotografía en la que se le ve posando con la indumentaria de su nuevo equipo con una sonrisa de oreja a oreja. Asimismo, el exdelantero de Puebla acompañó la imagen con un texto en el que deja clara su emoción por vestir la camiseta de León, institución a la que le agradeció la confianza depositada en él.

‘‘Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Estoy muy emocionado por comenzar este reto en mi carrera. Muchas gracias al León por creer en mí y por darme la oportunidad de pertenecer a esta gran institución’’, escribió Ormeño. En esta misma línea, el jugador peruano-mexicano avisó a sus seguidores que dará todo de si por el equipo en busca del tan anhelado título del Apertura 2021.

‘‘Que no les quede la menor duda que me esforzaré al máximo y demostraré día a día con trabajo duro que merezco estar aquí. Estoy deseoso de debutar y de hacer un gran torneo con este gran club’’, sentenció el futbolista, autor de diez goles en la pasada campaña, y de quien aún se desconoce si jugará por Perú o México a nivel de selecciones.

Como bien se recordará, Ormeño se encuentra en la cumbre de su carrera, lo que lo ha llevado a ser considerado por Ricardo Gareca en la lista de la selección peruana que jugará la Copa América este año. No obstante, su llamado a la ‘Blanquirroja’ aún no está del todo definida, por lo que México todavía tiene chances de convocarlo pensando en la Copa Oro y las Eliminatorias de la Concacaf.





