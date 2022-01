América no pasa el mejor momento en la Liga MX y esto es una de las peores etapas desde la llegada de Santiago Solari. En el Torneo Clausura 2022 no sabe lo que es ganar y los malos resultados ya rondan la mente de los aficionados que se muestran preocupados y parecen estar lejos de los primeros lugares. La continuidad todavía no está en conversaciones, pero de seguir así podría darse su salida.

Los hinchas no olvidan que el equipo fue eliminado la temporada pasada en cuartos de final de Liga MX ante Pumas. El técnico argentino no la pasa bien y, hasta ahora, no encuentra el camino con América. En tres fechas disputadas, solo ha sumado un punto y se ubica en la posición 13.

La primera fecha, América se enfrentó a Puebla y Solari comenzó a tener problemas porque salió expulsado tras invadir el campo del Cuauhtémoc. Además, el equipo también ha sufrido dos expulsiones en el torneo que han tenido influencia en sus resultados.

‘Las Águilas’ ya no son fuerte en casa y han perdido el último encuentro ante Atlas. Además, suman tres partidos sin conocer la victoria en el Coloso de Santa Úrsula. Primero empató ante Rayados en la fecha 17, luego perdió en la Liguilla ante Pumas y este sábado cayó ante el vigente campeón Atlas.

Por ahora, la afición se mantiene a la espera de mejores resultados y un repunte en el actual torneo. Si bien es cierto, son las primeras fechas, el equipo puede perder puntos que influirán en el último tramo. La continuidad de Santiago Solari es un incógnita y un tema de discusión desde la temporada pasada.





