Se le acabó el crédito. De mal inicio en el torneo Clausura mexicano, Santiago Solari nunca imaginó estar en la cuerda floja tras las primeras jornadas de la Liga MX. Los pésimos resultados y el bajo rendimiento mostrado por las ‘Águilas’ del América lo han puesto en el ojo de la tormenta, de donde solo podrá salir si este fin de semana logra imponerse a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Según informaron diferentes medios locales, el entrenador argentino tiene hasta el ‘Clásico Capitalino’ para revertir la situación del equipo más campeón de México. Recientemente derrotados por los ‘Tuzos’ de Pachuca, la directiva del América -ahora con la cabeza en frío- decidió darle una última oportunidad al extécnico del Real Madrid, pero con un ultimatum de por medio y una fecha límite que caduca este sábado.

El partido contra Pumas será la última gran prueba de fuego para Solari, donde tanto él y como su comando técnico se jugarán la permanencia en el equipo de Coapa. En un encuentro válido por la séptima jornada del torneo Clausura, las ‘Águilas’ pondrán rumbo al recinto de un viejo conocido donde solo los tres puntos evitarán que se queden sin técnico en el amanecer de la liga mexicana.

En el caso de perder contra Pumas, la permanencia de Solari pasará a ser insostenible por el club, que este año se había trazado levantar la copa al final de la temporada. Como bien se recordará, América viene de dos duras eliminaciones en la etapa final del fútbol mexicano, por lo que una tercera sería catastrófica para la dirigencia, que ya empezó a buscarle reemplazo al técnico sudamericano.

¿Qué dijo Solari sobre esta situación?

Santiago Solari sumó una nueva derrota como director técnico de América y se complica cada vez más en la Liga MX. El técnico va perdiendo la confianza de la afición que lo recibió con abucheos en el Estadio Azteca. Esta vez cayó por 3-1 ante Pachuca por la jornada 6, aunque se mantiene firme en la posición que seguirá peleando hasta el final y no se rendirá en el objetivo.

“La afición tiene todo el derecho del mundo a expresarse. En estos momentos sería extraño que nos aplaudan; los abucheos creo que son lo mismo, algunas cosas se expresan con frases, abucheos, gritos y aplausos, son sinónimos. El deporte se trata siempre de superar la adversidad, no rendirse nunca y pelear hasta el final, y yo no me voy a rendir”, expresó el entrenador, que ya prepara el partido con Pumas.





