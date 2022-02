Santiago Solari sumó una nueva derrota como director técnico de América y se complica en la Liga MX. El técnico argentino va perdiendo la confianza de la afición que lo recibió con abucheos en el Estadio Azteca. Esta vez cayó por 1-0 ante Pachuca en la Jornada 6, aunque se mantiene firme en la posición que seguirá peleando hasta el final y no se rendirá en el objetivo.

“La afición tiene todo el derecho del mundo a expresarse. En estos momentos sería extraño que nos aplaudan; los abucheos creo que son lo mismo, algunas cosas se expresan con frases, abucheos, gritos y aplausos, son sinónimos. El deporte se trata siempre de superar la adversidad, no rendirse nunca y pelear hasta el final, y yo no me voy a rendir”, dijo.

Solari también se refirió al presente del equipo que no los siente preparados para competir y dudan en reponerse luego de estar abajo en el marcador. Asimismo, puso en contexto otros partidos haciendo énfasis que carecen de competitividad y es algo que van a mejorar en las siguiente fechas.

“No hemos competido como debíamos competir, en lapsos importantes del partido después del primer gol de Pachuca. En otros partidos como contra San Luis no hemos competido para ganar, es lo que se necesita en este club. Los principales responsables para competir y después ganar somos nosotros. Yo, en todo lo de táctica, metodología y sostén del grupo, y los jugadores en su función de futbolistas”, agregó.

En contraste, Guillermo Almada, entrenador de los Tuzos, señaló que “jugamos muy bien, nos llevamos una victoria muy merecida por lo que hicimos los 90 minutos, la cuidamos, tratamos de administrar, nos tiene que impulsar para seguir creciendo, venimos mejorando en cada encuentro, nos llevamos tres puntos muy importantes”, mencionó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.