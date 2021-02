La denuncia de racismo de Félix Torres, de Santos Laguna, en el choque ante Atlético San Luis, sigue en investigación. Mientras el caso sigue su curso por la vía correspondiente, se difundieron los audios de la bronca en la cancha, a pocos minutos del final del encuentro en el Estadio Alfonso Lastras.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista Gustavo Mendoza dio a conocer tres clips de lo que fue la tensa discusión al borde del campo. Se alcanza a escuchar “incluso algunos insultos al árbitro central, Adonaí Escobedo”, detalló el portal Medio Tiempo, en su edición digital.

“Cómo a él no lo echas, echas al nuestro por salir un metro hijo de pu…”, es uno de los fuertes mensajes que se oye en uno de los audios.

El segundo audio que se filtró de la bronca en el San Luis-Santos Laguna. (Video: @GusMenFox)

“El dolor que siento no lo puedo describir; quiero mucho mi color me siento identificado como negro. Agradezco a mis compañeros que me respaldan y me quieren así, sin importar el color que yo tenga”, dijo Torres al final del juego de la fecha siete del Clausura.

Félix Torres insinuó que los insultos llegaron de los jugadores reserva del San Luis; explicó que las burlas fueron las que provocaron su expulsión en tiempo de compensación cuando fue a buscar un balón que había salido cerca de la banca del San Luis para reanudar rápido el partido.

El tercer audio que se filtró de la bronca en el San Luis-Santos Laguna. (Video: @GusMenFox)

“Fui expulsado por reaccionar a unas palabras que me dolieron demasiado, me siento golpeado en este momento. Siento mucha tristeza porque está pasando esto en el fútbol”, insistió Torres.

El central de Santos subrayó que deben terminar los insultos por el color de piel de una persona. “Yo no tengo problemas con nadie, sin importar del color que sea. Lo que pasó hoy no puede seguir pasando, ni en el fútbol ni en otras cosas; me siento muy triste”, sentenció.

Con información de EFE.