¿Debutará Pedro Aquino en el verdiblanco? Santos vs. Querétaro EN VIVO y EN DIRECTO chocarán este domingo 2 de julio en lo que es la primera fecha del Torneo Apertura 2023, donde el conjunto lagunero buscará empezar con el pie derecho ante su gente. Recordemos que el torneo pasado no fue nada bueno para ambos equipos, pues Querétaro no clasificó a playoffs por su mala posición en la tabla de cocientes y Santos se quedó en cuartos de final. La transmisión irá desde las 19:05 horas del Centro de México y será transmitido únicamente por ViX Premium.

Santos vs. Querétaro se enfrentan en la fecha 1 del Apertura 2023 | Video: @ClubSantos