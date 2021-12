Sebastián Córdova fue anunciado como nuevo jugador de Tigres UANL para el 2022, pero previo a su fichaje por los ‘Felinos’, estuvo en la órbita de las Chivas de Guadalajara. Ahora, con los colores universitarios puestos, el volante ofensivo ha decidido revelar detalles de su acercamiento con el ‘Rebaño Sagrado’, asegurando que la opción de su arribo a la institución rojiblanca siempre estuvo sobre la mesa.

“Es el tema de la gran polémica. Es algo difícil. No sé (si me iban a mandar a Chivas), no puedo decir eso; llegó mi representante y me dijo ‘aquí está esto’ y le dije ‘tenemos que ver, ponerlo en la mesa y sacar pros y contras para ver que onda’”, aseguró el futbolista en una entrevista con Fox Sports.

A pesar de que su relación con el América no terminó de la mejor manera tras 10 años, Córdova aseguró que si volvería a vestir los colores azulcremas en un futuro. Eso sí, la afición estuvo muy disgustada con la posición del futbolista, algo que ayudó a aligerar las negociaciones para su salida de las ‘Águilas’.

“Si, regresaría al América. A la institución a quién no le gusta, es un gran club, el más grande de México. Pero ahorita estoy en Tigres, daré todo por la camiseta que estoy portados; tengo un contrato de cuatro años así que si no hay alguien que me compre, daré todo por Tigres”, reveló.

Su relación con Solari

“Creo que ya estaba un poquito distante de todo, no disfrutaba. Como dicen, se ve cuando uno disfruta su trabajo, entonces sí necesitaba el cambio porque también es un año muy bueno, hay que agarrarla y ahora sí que la adaptación, que esto, que lo otro, no importa vamos a hacerlo y buscar lo mejor en Tigres”, dijo Córdova en entrevista con TUDN.

“Cada quién tiene sus gustos, platicamos un día (con Solari). Él me dijo lo que quería y yo lo que podía dar y lo que iba a aportar para el grupo, entrenar bien y la ching… pero pues esa es su parte, yo estoy en mi parte y creo que no hicimos clic. Cada quién su pensar, su chamba, él como director técnico pone un 11 y adelante”, añadió el volante ofensivo.

Además, el jugador de 25 años aclaró que el Mundial de Qatar 2022 es otra de las razones que lo motivó a salir de América. El afán de estar en la lista final de Gerardo Martino lo obliga a tener regularidad y esto ya fue informado por el técnico antes.





